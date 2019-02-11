Российский рынок ноутбуков демонстрирует максимальную динамику роста за последние несколько лет

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития розничного рынка ноутбуков за 2018 год. Категория увеличилась на 9% в штуках и 21% в денежном выражении до 2,8 млн штук и 97 млрд рублей, это самые высокие показатели роста продаж ноутбуков в России, начиная с 2012 года.

Высокий интерес российских покупателей к ноутбукам в 2018 году связан с отложенным спросом и смещением внимания покупателей в сторону более мощных традиционных ноутбуков, ультрабуков и игровых моделей, которые удовлетворяют всем необходимым функциональным требованиям. В результате, рынок показал двухзначный рост в деньгах и увеличение средней цены на 12%, до 34 500 рублей. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» продажи мобильных компьютеров росли быстрее рынка, позитивная динамика составила 16% в штуках и 27% в деньгах.

Динамика рынка ноутбуков за 2012 — 2018 гг.

«Рынок ноутбуков в штучном выражении приблизился к показателям 2015 года, в деньгах превысил показатели трёхлетней давности на 20%. Пришло время для смены оборудования, купленного пять-шесть лет назад: покупатели переходят на более производительные универсальные ноутбуки, которые подойдут для гейминга, работы и учёбы одновременно. Рост средней цены объясняется в первую очередь тем, что покупатели готовы инвестировать в хорошую технику. В этом им помогают программы рассрочки. Так, в „М.Видео“ и „Эльдорадо“ зачастую доступен в рассрочку почти весь ассортимент ноутбуков, а это более 500 моделей и модификаций», — отметил руководитель департамента «Домашний офис» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Помозов.

Каждый третий ноутбук приобретен онлайн

Интернет-продажи остаются одним из главных драйверов рынка. Россияне на 20% в натуральном выражении и 37% в денежном стали чаще приобретать ноутбуки в интернете, а рост средней цены составил 14% в сравнении с прошлым годом и ровняется 39 000 рублей. Доля в штуках достигла 29% и 32% в деньгах, таким образом, практически каждый третий ноутбук продали в интернете. Наиболее заметную динамику продемонстрировали стандартные ноутбуки и ультрабуки, растущие на уровне темпов онлайн-рынка в целом. В «М.Видео» и «Эльдорадо» интернет-продажи оказали еще большее влияние и показали год к году прирост 54% в деньгах и 36% в штуках

Потребители предпочитают универсальные модели

По итогам 2018 года модели от 10,3 до 15 дюймов, которые подойдут для использования дома и в поездке, покупали в штуках на треть чаще. Совокупная доля мобильных компьютеров с данными диагоналями достигла 20% в штуках и четверти рынка в деньгах. При этом около 70% категории приходится на устройства 15-15,7″. Спрос на большие диагонали продолжает снижаться.

Производительность — один из определяющих факторов при выборе ноутбука

Среди ценовых сегментов позитивная динамика зафиксирована только у моделей стоимостью от 40 тысяч рублей. Рост составил более 50%, а доля верхних ценовых диапазонов приближается к половине рынка. Следствием развития качественного спроса на ультрабуки, гейминговые машины и более дорогие традиционные ноутбуки стала популярность семейства мощных процессоров Intel. Процессоры Core i7 и Core i5 в совокупности заняли около 50% рынка в деньгах и более четверти в штуках. Во второй половине 2018 года компания презентовала более быстрые чипы 8-ого поколения. Около 70% ноутбуков, приобретённых россиянами в 2018 году, оказались оснащены жёстким диском на 500 Гб или 1Тб. Порядка 90% ноутбуков против 78% годом ранее снабжены оперативной памятью от 4 до 8 Гб.

Apple впервые вошла в ТОП-5 штучных продаж

В число пяти наиболее популярных брендов по итогам года оказались Lenovo, Acer, HP, Asus и Apple. Совокупные продажи брендов достигли 87% в штуках и 88% в деньгах. Lenovo удержала лидерство в штуках, а Asus — в деньгах. Apple впервые в штуках вошла в пятерку, сместив Dell. Спрос на ноутбуки Apple увеличился более чем в два раза за счёт спроса на новинки, а наиболее продаваемым ноутбуками года оказались модели 2017 года — MacBook Air 13 (MQD32) и MacBook Pro (MPXR2/MPXQ2).