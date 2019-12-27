Российский рынок смартфонов: итоги 2019 года и тренды рынка

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2019 году. По предварительным оценкам, продажи смартфонов в России в 2019 году могут составить порядка 30 миллионов девайсов на сумму около 495 миллиардов руб., что больше на 1,5% в штуках и 7% в деньгах, чем в 2018 году. Восьмой год подряд самым популярным брендом у россиян остаётся Samsung, при этом усиливается влияние китайских игроков, занявших 50% рынка в натуральном выражении.

Объём российского рынка смартфонов в 2019 году составил порядка 495 миллиардов рублей, прибавив 7% к прошлому году, и оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014 году (см. графики). Продажи смартфонов Группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2019 выросли на 19% в штуках и 17% в деньгах, показав динамику в несколько раз выше рыночной. Укреплению позиций способствовали расширение телеком-ассортимента в «Эльдорадо», выгодные ценовые предложения, предзаказы на ключевые новинки и формат m_mobile «М.Видео». В 2019 году количество магазинов Группы превысило тысячу, а число цифровых бутиковm_mobile выросло почти втрое до 19.

Лидером в штучных продажах c долей около 30% стал Samsung, однако в совокупности Huawei и Honor заняли треть рынка. В денежном выражении первое место удерживает компания Apple, запустившая удачно новую линейку iPhone 11.

Российский рынок смартфонов в 2014 — 2019 гг.:

Срок замены смартфонов увеличивается до 2-2,5 лет, что способствует популярности более функциональных и производительных моделей стоимостью в диапазоне 10-20 тыс. р. (этот сегмент прибавил за год 10% в штуках и 25% в деньгах), а также флагманов от 50 тыс. р. (+25% и +30% соответственно). Как результат, за год средняя цена смартфона на российском рынке увеличилась на 1 000 руб. и составила 16,5 тыс. р.

«Смартфон ежедневно выполняет роль кошелька, камеры, средства связи, рабочего инструмента, даже пульта от чайника или системы умный дом. К выбору такого важного помощника пользователи подходят все более рационально и приобретают с перспективой на ближайшие 2-3 года, до появления новых значимых инноваций. Чтобы клиент принял взвешенное решение, мы открываем в магазинах „М.Видео“ и „Эльдорадо“ зоны с открытой выкладкой, где можно протестировать актуальные смартфоны и аксессуары», — отмечает руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Рынок смартфонов продолжает сосредотачиваться вокруг пяти ведущих брендов — Samsung, Honor, Xiaomi, Apple и Huawei. На лидеров приходится 82% проданных смартфонов и 92% от денежного объёма рынка.

В 2019 году конкуренцию пятерке лидеров составили преимущественно китайские и российские бренды с долей 0,7-1,7%, занявшие ещё 10% рынка в штуках: BQ-mobile, Vertex, ZTE, Nokia, INOI, Asus, Prestigio, Vivo и Oppo. Увеличивается влияние китайских брендов. Наиболее популярные и вызывающие доверие у покупателей Huawei, Honor и Xiaomi заняли около 43% рынка, ещё 7% приходится примерно на 15 брендов категории B и C. Два года назад компании продавали только каждый пятый смартфон, а в 2018 году — 40% рынка в штуках пришлось на китайских производителей.

В условиях качественно спроса сохраняется тренд на увеличение диагонали (от 6″) и рабочей поверхности экрана (от 99% площади передней панели), а также расширение возможностей (RAM от 128 ГБ, камера от 16 Мп, биометрия, NFC и др.).

Другие тренды рынка смартфонов за 2019 год:

Среди технических характеристик вырос спрос на смартфоны с оперативной памятью более 128 Гб (рост в 2,5 раза), увеличилась доля моделей с основной камерой от 16 МП, а также тремя и четырьмя модулями. В натуральном выражении доля устройств со стандартом связи 4G достигла 93%, две SIM-карты поддерживают 90% девайсов, 70% (+10 п.п.) смартфонов имеют возможность биометрической аутентификации.

Доля смартфонов с диагональю от 5 дюймов превысила 75% рынка, а моделей до 4″ снизилась до 1%. Все ключевые смартфоны 2019 года были оснащены экраном от 6 дюймов, также появились первые устройства более 7″.

В дизайне усиливается тренд на безрамочность, для увеличения площади экрана производители убирают сканер отпечатка пальца на заднюю панель, все реже используются вырезы в верхней части экрана, а фронтальная камера становится выдвижной. Расширяется ассортимент смартфонов, у которых экран занимает более 99% площади лицевой панели.

Самой необычной новинкой года стал смартфон с гибким безрамочным экраном Samsung Galaxy Fold.

Самым популярным смартфоном 2019 года в деньгах и штуках стал Samsung Galaxy A50

В рейтинге самых продаваемых смартфонов лидером стал Samsung Galaxy A50, поступивший в продажу в марте 2019 года. В топ-5 штучных продаж вошли ещё два смартфона Samsung — Galaxy A10 и Galaxy J2 Core, а также две модели от Honor — 7A и 10 Lite. В денежном объеме лидером также стал Samsung Galaxy A50. В пятерку лидеров также вошли флагманские смартфоны прошлых лет от Apple.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов в России за 2019 г.