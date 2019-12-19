Российский стартап Foodza по доставке фермерских продуктов закрылся

Российский стартап Foodza по доставке фермерских продуктов в магазины и рестораны прекратил работу. Владельцы приняли решение закрыть проект, так как почти за два года «не нашли устойчивую бизнес модель, которая могла бы составить значимую конкуренцию существующей дистрибуции через рынки», сообщает Rusbase со ссылкой на сооснователя стартапа Владимира Холязникова.

Сайт Foodza перестал работать в конце 2019 года. Холязников отметил, что до закрытия Foodza провела еще один раунд финансирования, но владельцы компании в итоге отказались «брать деньги в проект, который показывал слабые финасовые результаты». По словам Холязникова, инвесторы отнеслись к решению закрыть Foodza c пониманием.

«Мой подход тут всегда неизменен: fail early („быстрый провал“). Если прошло достаточно много времени, опробованы несколько разных бизнес моделей, но цифры не показывают, что ты создаешь какую-то существенную ценность, лучше зафиксировать убыток и двигаться дальше». Сооснователь стартапа Foodza Владимир Холязников

Холязников основал Foodza в начале 2018 года вместе со своими партнёрами Дмитрием Боевым и Павлом Власовым. В октябре 2018 года стартап привлек $1 млн от Mail.ru Group, американского венчурного фонда FJ Labs, фонда Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна Larix и нескольких частных инвесторов. Лидером раунда стала Mail.ru Group. В общей сложности инвесторы получили 15% в компании, остальные 85% сохранили основатели.