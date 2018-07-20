Российское подразделение Boxberry возглавил выходец из «Билайна»

В российском подразделении службы доставки Boxberry произошли кадровые перестановки. Михаил Бахарев сменил Михаила Конева на посту директора компании. Это назначение, по мнению учредителей, усилит команду управленцев Boxberry.

У Михаила Бахарева большой опыт построения сетей. Он руководил розничными салонами связи «Билайна», занимал одну из ключевых позиций в проекте по созданию собственной сети салонов МТС, работал в «Связном» и других крупных компаниях. Компетенции федеральных ритейлеров помогут службе доставки значительно расширить географию работы и вывести Boxberry на новый уровень.

Михаил Конев возглавит Производственный департамент Boxberry, который отвечает за логистику, работу терминалов и контакт-центров.