Россию ждёт крупнейшая Чёрная Пятница

Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) прогнозирует, что пятая «Черная Пятница» в России охватит до 90% онлайн ритейла. Участие в ней примут более 2000 магазинов электронной торговли и более 10 миллионов покупателей. Традиционно официальная и главная распродажа года в России «Чёрная Пятница» пройдет на площадке BlackFridaySale.ru.

ООО «Блэк Фрайдэй» и Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли традиционно начнут главную официальную распродажу года на площадке BlackFridaySALE.ru в четверг вечером 23 ноября в 19:00 по московскому времени. В течение трех суток каждый желающий сможет приобрести товары и услуги всех возможных категорий с максимальными скидками в этом году. Закроется «Чёрная Пятница» 26.09 в 23:59.

За пять лет в России «Чёрная Пятница» сумела стать главной распродажей года и для покупателей, и для продавцов. За 2 месяца до старта распродажи на площадке BlackFridaySALE.ru о своём участии заявили более 250 магазинов. К 23 ноября, по планам организаторов, число участников превысит 400. На данный момент на площадке уже представлены крупнейшие бренды онлайн-торговли в России: Media Markt, ИЛЬ ДЭ БОТЭ, Связной, Спортмастер, Philips, Nokia, Microsoftstore, АШАН, 003, MARKS & SPENCER, INCITY и т.п.

Основное условие участия магазинов в «Чёрной Пятнице» — это эксклюзивные ценовые предложения. Магазины разместят на BlackFridaySALE.ru лучшие товары с максимальными скидками, которые, в зависимости от категории товара или услуги, будут доходить до 90%. Организаторы «Чёрной Пятницы» совместно с НАДТ продолжат укреплять доверие покупателей путем строгой системы верификации предложений, а также новыми эффективными инструментами контроля честности и прозрачности скидок.

«За пять лет, что мы проводим „Чёрную Пятницу“ в России, нам удалось выстроить культуру идеальной распродажи: когда продавец готовит бестселлеры с максимальными скидками, а покупатель ждёт их, зная, что такие цены возможны только раз в году». — Комментирует Светлана Харабурова, коммерческий директор ООО «Блэк Фрайдэй».

Александр Иванов, Президент НАДТ: «Мы высоко оцениваем опыт совместной работы с командой ООО „Блэк Фрайдэй“ в рамках акции „Киберпонедельник 2017“ и уверены, что „Чёрная Пятница“ в этом году станет самой мощной и глобальной в истории российского онлайн-ритейла. Покупательский интерес растёт, поэтому для нас важно, что не только у продавцов появляются новые возможности, но и покупатели могут оценивать качество предложений. Такой процесс помогает воспитывать обе стороны и с уважением относиться друг к другу».

В ответ на увеличение числа магазинов-партнеров организаторы BlackFridaySALE.ru ожидают значительное увеличение посетителей онлайн-распродажи. В 2013-2016 годах среднее число посетителей сайта составляло около 5 миллионов человек. В «Чёрную Пятницу» 2017 будет показан новый рекорд по посещаемости.