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Росстат обновил общий индекс потребительских цен

По официальным данным Росстата в марте 2019 года общий индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 100,3%, в том числе по товарам — 100,4%, по услугам — 100,1%, с начала 2019 года — 101,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,3% (с начала года — на 1,9%). В 7 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с прошлым месяцем составил 0,6% и более, самый заметный — в Республике Дагестан (1,7%) и Чукотском автономном округе (1,0%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,8% и 1,6% соответственно.

Росстат РФ

Наиболее существенное влияние на мартовскую динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, капуста белокочанная стала дороже на 36,2%, лук репчатый — на 19,2%, подорожали морковь, бананы, свёкла. Справедливости ради отметим, что в том же периоде цены на огурцы, апельсины и помидоры снизились.

Отмечен рост цен и на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий, а также баранину. Хлеб ржаной, бараночные изделия, мука, рыба мороженая (кроме лососевых пород), молоко, шоколад, консервы мясные и фруктово-ягодные, смеси сухие молочные для детского питания, чай и соль подорожали на 0,9−1,6%. Дешевле стали куры, свинина, рыба охлажденная и кальмары, икра лососевых рыб отечественная, национальные сыры и брынза — на 0,2−0,6%.

Росстат РФ

В марте из наблюдаемых видов моющих и чистящих средств порошок стиральный подорожал на 0,9%. В группе табачных изделий цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок выросли на 0,8%. Отмечен рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

Росстат РФ

На 0,7−1,1% подорожали следующие виды непродовольственных товаров: мужские ветровки, туфли женские, новые легковые автомобили иностранных марок, велосипеды, ювелирные изделия, электропылесосы напольные, электрические триммеры, краски масляные, эмали отечественные, спички, газеты, шкафы-вешалки для прихожей, сухие корма для домашних животных, отдельные виды парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, предметов галантереи, товаров для спорта.

Одновременно цены на флеш-накопители USB снизились на 1,4%, электроутюги — на 1,0%, смартфоны, зимнюю обувь для детей школьного возраста — на 0,5%.

Индекс потребительских цен создан для измерения среднего уровня цен на товары и услуги за определённый период. Это важный и информативный показатель, дающий понять, как изменились расходы граждан при условии, что перечень приобретаемых товаров остался прежним. На основе этого индекса принимаются решения о перерасчете социальных выплат и заработной платы, он влияет на процентные ставки по займам и кредитам, на ставку рефинансирования и на стоимость облигаций.

Автор: Анна
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