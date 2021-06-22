Рост игровой индустрии в России: обороты онлайн-площадок, траты геймеров, спрос на компьютерные товары

С 1 января по 31 мая 2021 года российские геймеры совершили на игровых ресурсах на 40% больше онлайн-покупок, чем за аналогичный период 2019 года, а оборот этих площадок вырос в 2,2 раза. Объем продаж игровых консолей увеличился в 3,6 раза, а объем продаж видеокарт — на 44%. К таким выводам пришли аналитики ЮMoney и проекта «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (входят в экосистему Сбера). Результаты опроса Sports.ru среди геймеров показали, что 44% респондентов стали больше тратить на игры — до 1000 рублей в месяц.

В России продолжается бум игровой индустрии

Согласно опросу 1,5 тыс. пользователей Sports.ru, с 1 января по 31 мая 2021 года количество игровых покупок выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а оборот игровых онлайн-площадок увеличился в 2,1 раза. Средний чек стал больше на 62% и составил 367 руб., а среднее число заказов на одного человека достигло восьми (рост на 64%).

По сравнению с данными за 2019 год в 2021-м количество покупок выросло на 40%, оборот магазинов — в 2,2 раза. Средний чек увеличился на 59%, а среднее число покупок одного геймера — на 115%.

Генеральный директор «ЮMoney» Иван Глазачев рассказал, что около 90% геймеров за последние три года в основном оплачивали покупки с десктопа, остальные — со смартфона. Среди методов оплаты большой популярностью пользуются Pay-платежи — в 2021 году они показали рост в 3,8 раза относительно прошлого года. Платежи банковскими картами продемонстрировали рост в 4,3 раза.

Иван Глазачев, генеральный директор «ЮMoney»:

Игровая индустрия — одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, и пандемия еще больше ускорила ее рост. Сейчас Россия переживает настоящий бум спроса на компьютерные игры. За первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия (на 38%), а число покупок игр — в Санкт-Петербурге (в четыре раза). За аналогичный период 2021 года наибольший рост числа любителей игр среди регионов показал Санкт-Петербург (в 4,2 раза), а самый большой рост по количеству покупок игр продемонстрировала Архангельская область (в два раза).

Тратить стали больше

Среди участников опроса 45,2% покупают игры один раз в несколько месяцев, а 20% — раз в год. Раз в месяц готовы тратиться на игры 16,8% геймеров, несколько раз в месяц — 8%, а каждую неделю — 1,1%. Оставшиеся 8,9% опрошенных заявили, что не покупают игры.

Большая часть респондентов (65,3%) тратит на игры до 1 тыс. руб. в месяц, 31,3% — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., а 3% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Выделять на игры больше 10 тыс. руб. каждый месяц готовы всего 0,4%.

83,8% пользователей покупают доступ к некоторым опциям в играх раз в несколько месяцев, 9,1% — раз в месяц, 5,2% — раз в несколько недель, 1,4% — раз в неделю. Еще 0,3% опрошенных делают покупки раз в несколько дней, 0,2% - каждый день.

При этом 39,6% тратят на внутриигровые предметы меньше 1 тыс. руб., 10,8% — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. От от 5 тыс. до 10 тыс. руб. расходуют 0,9% опрошенных, 0,3% - от 10 тыс. до 25 тыс. руб., и лишь 0,2% - более 25 тыс. руб. Остальные 48,2% геймеров ответили, что не тратят деньги в виртуальном мире игр.

В сравнении с 2018 годом уровень трат на игры не изменился у 27,9% опрошенных геймеров. Тратить меньше стали 28%, тратить немного больше — 25,1%, значительно больше — 19%.

Стримеры получают больше донатов

Часто пользователи переводят геймерам деньги в виде донатов за игровые трансляции. За пять месяцев 2021 года оборот таких переводов на платформе «ЮStream» составил более 16 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число переводов также выросло в 1,7 раза.

Количество самих стримеров, принимающих пожертвования через «ЮStream», увеличилось на 30%. Сумма среднего перевода почти не изменилась и составила 328 руб. При этом стримеры стали получать больше доходов: средний оборот одного геймера вырос на 33% — до 10 367 руб.

Вырос спрос на игровые консоли и комплектующие

По данным «Чек Индекс», объем продаж офлайн- и онлайн-магазинов в натуральном выражении (шт.) увеличился в 5,5 раза по сравнению с 2020 годом и в 3,6 раза — по сравнению с 2019-м. Средний чек при этом вырос в 2,1 раза и составил 30 590 рублей, превысив показатель 2019 года в 2,6 раза.

Геймеры также активно покупали портативные игровые приставки. Количество продаж относительно 2020 года выросло на 31%, а вот средний чек снизился на 12% — до 10 630 рублей. В сравнении с 2019 годом приставок было куплено на 18% больше, а средний чек при этом уменьшился на 22%.

Тенденции высоких продаж сохранились и среди компьютерных комплектующих. В этом году объем продаж видеокарт относительно 2020-го вырос на 37%, а средний чек — на 123%, до 39 070 рублей. Эти показатели в сравнении с 2019 годом увеличились на 44% и 114% соответственно.

«Чек Индекс»:

Потребительский интерес к игровым гаджетам и комплектующим, которые входят в условный набор геймера, резко вырос весной прошлого года на фоне пандемии и изоляции. Многие россияне совершали отложенные ранее покупки, стараясь снизить риски в связи с изменением валютных курсов. Продажи за два года говорят об устойчивом росте интереса к сфере гейминга, что отражается и на рынке компьютерных комплектующих.

В тренде среди геймеров — шутеры и RPG

Чуть больше половины опрошенных (54,5%) предпочитает мультиплеерные игры, остальные выбирают одиночные. Среди любимых жанров — шутеры (59,6%), RPG (56,4%) и экшены (53,8%). Меньшей популярностью пользуются стратегии (40,5%), симуляторы (37,4%) и MOBA, сочетающие стратегию и ролевую игру (35,1%). Всего 15,8% считают себя фанатами ММО (массовые многопользовательские игры), 12,2% проходят квесты, файтинги любят 9,4%.

Подавляющее большинство опрошенных геймеров (83,3%) выбирают десктоп, остальные — мобильные игры. Среди консолей ожидаемо лидируют PS4 — ими пользуются 32,2%, в то время как PS5 есть у 8,3%. Nintendo Switch предпочитают 4%, приставки Xbox One и One X — 3,4%, а на Xbox Series S и X играют 2,5%. Облачными сервисами для гейминга пользуются менее 1% респондентов. При этом за последние четыре года у 60% опрошенных не изменилась основная платформа для игр. Еще 16,7% стали больше играть на PlayStation, 16,1% — на десктопе, а 3,6% — на Xbox.

По данным App Annie и Wargaming, первый квартал 2021 года стал самым успешным для индустрии мобильных игр в России. Траты на мобильный гейминг выросли на 11% год к году и составили $235 млн. Количество скачиваний выросло на 6%, до 727 млн.