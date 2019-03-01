Рост популярности видео в социальных сетях стимулирует развитие российского рынка дронов

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» оценила российский розничный рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за 2018 год. По итогам 12 месяцев продажи дронов выросли на 70% в штуках и 53% в деньгах до 160 тыс. единиц и 1,9 млрд рублей. На позитивную динамику российского розничного рынка повлиял спрос на более дорогие и функциональные модели с поддержкой 4K, расширение сфер применения дронов и увеличение ассортимента в нижних ценовых сегментах.

По оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо» российский рынок дронов в 2018 году составил 160 тыс. штук и 1,9 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 70% и 53% соответственно. Категория продолжает демонстрировать высокие темпы роста благодаря расширению модельного ряда в бюджетном сегменте до 7 тыс. рублей, за счёт чего средняя стоимость на рынке снизилась на 10% до 11 900 рублей в сравнении с предыдущим годом. Положительную динамику демонстрируют и продвинутые модели из верхнего ценового сегмента. Устройства получают новый функционал, благодаря чему их все чаще приобретают для профессиональных съёмок: аэросъёмка мероприятий, видеомониторинг, логистика, агробизнес, охрана, реклама и пр. Практически каждый шестой дрон в штучном выражении и более 70% в деньгах имеют камеру с разрешением 4К или Full HD, отличаются противоударным корпусом и оснащены функцией следования за владельцем. Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» в данной категории увеличились более чем в два раза по обоим показателям.

«Рынок беспилотных летательных аппаратов ещё не достиг своего насыщения и к концу 2018 года составил рекордную сумму. Традиционно в этом году пик продаж пришёлся на конец весны и июнь-июль, а также на новогодние праздники, поскольку дроны часто приобретают в подарок, — отметил руководитель департамента „Развлечения и Фото/Видео“ Группы „М.Видео-Эльдорадо“ Олег Резников, — С каждым новым поколением дронов производители делают их ещё надёжнее, автономнее, мощнее и умнее, добавляют новые функции, чтобы удовлетворить потребности пользователей. Все больше устройств оборудуются функциями автоматической посадки, поддержки GPS, Wi-Fi, стабилизатором, автопилотом или функцией follow me. С развитием технологий дронам находят всё больше сфер применения. Помимо стандартной аэросъемки, к примеру, мероприятий или дрон-рейсинга, аппараты активно используют для наблюдения и охраны, в сфере образования и недвижимости. Однако чуть более 70% рынка сейчас составляют недорогие легкие дроны весом до 250 граммов, которые не требуется регистрировать».

Видео с дрона становится самостоятельным жанром, поэтому при выборе модели потребители всё чаще обращают внимание на качество съёмки и разрешение камеры. К тому же, у россиян растёт время просмотра онлайн-видео и спрос на нестандартный пользовательский контент. Более чем в три раза выросли 4К летальные аппараты, которые достигли 10% рынка, а также дроны, снимающие в SD, занявшие порядка 30% рынка. На устройства с разрешением Full HD пришлось 5% (спрос +12%), остальные модели достигли доли в 16%.

Онлайн-видео становятся одним из драйверов медиапотребления. Именно данный формат более персонализирован, информативен, максимально вовлекает аудиторию и воспринимается пользователем легче, чем текст или фото. По данным Brand Analytics ежедневно в русскоязычных социальных сетях публикуется 2 млн видеороликов. Каждый пятый пост в Facebook и каждый седьмой в Одноклассниках — видеоконтент.

В сравнении с 2017 годом россияне стали чаще приобретать дроны стоимостью более 30 тыс. рублей, доля которых в штуках достигла 11%. Наиболее массовый сегмент до 7 тыс. рублей находится на уровне 77%. Пик продаж бюджетных моделей пришёлся на декабрь — сегмент вырос более чем втрое в сравнении с другими месяцами.

Лидером рынка в денежном выражении является DJI с долей порядка 65%. По числу проданных устройств бренд уступил производителям квадрокоптеров начального и среднего уровня Syma, Pilotage и MJX R/C. На топ-5 популярных брендов в штуках, включая Mioshi, пришлось около 75% рынка. В сегменте профессиональных моделей наибольший рост в деньгах показала компания Walkera, коптеры которой можно отнести к разряду гоночных.