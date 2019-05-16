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Рост расходов россиян на онлайн-шопинг в майские праздники увеличился в 2 раза

Партнерская сеть и кэшбэк-сервис ePN подвел итоги шопинга россиян за майские праздники и представил аналитику покупательской активности. Согласно исследованию ePN, в этот период россияне оставляют в интернет-магазинах от 3% до 15% своего дохода. Это второй по величине всплеск покупательской активности после новогодних праздников.

С 1 по 12 мая товарооборот через кэшбэк-сервис ePN составил более 37 млн руб., что на 43,4% больше показателей за аналогичный период 2018 года (около 21 млн руб.). Средняя посещаемость за день снизилась на 8,82%, но среднее количество покупок при этом составило более 80 тыс., что на 55,41% превысило покупательскую активность майских праздников прошлого года (около 36 тыс.).

Как отмечают аналитики ePN Cashback, наибольшей популярностью пользовались так называемые «шашлычные наборы» и сезонные товары для сада. Средний чек такой покупки составил 585 руб..

«Мы готовились к майским праздникам и ожидали всплеск покупательской активности до 30%. По факту цифра даже получилась выше — 55,41%. Мы связываем данный рост с длительностью праздников — многие пользователи решили взять полноценный отпуск на этот период и отправились на дачи и за город. С этим также связана популярность товаров „шашлычной“ тематики. Смешной вывод напрашивается сам — несмотря на то, что все ругают длительные праздники за замедление экономики, по факту отдых положительно сказывается на экономике — все покупают больше в выходные», — рассказывает Екатерина Солягина, операционный директор партнерской сети и кэшбэк-сервиса ePN.

По данным сервиса ePN Cashback, в среднем в продолжительные праздники и выходные покупательская способность россиян вырастает практически в 2 раза. Длительные выходные дни положительно влияют на развитие онлайн-шопинга и в среднем позволяют повысить продажи на 60% за каждый выходной день.

Автор: Анна
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