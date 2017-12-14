Рост рынка интернет-торговли в России забуксовал

Объем рынка интернет-торговли в России по результатам трех кварталов 2017 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 798 млрд рублей. По результатам 2017 года АКИТ прогнозирует объем рынка более чем до 1,1 трлн рублей.

Существенную долю этого роста по-прежнему составляет трансграничная торговля. Объем сегмента в январе-сентябре 2017 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 291 млрд рублей. Таким образом, доля трансграничной налогонеоблагаемой торговли по результатам первого полугодия 2017 года составила 36,5%. Ассоциация прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте интернет-торговли в России составит 37%, а ее объем достигнет 410 млрд рублей.

Количество входящих международных отправлений с товарным вложением также продолжает расти колоссальными темпами. По результатам трех кварталов 2017 года оно увеличилось на 43% и составило 214 млн штук. АКИТ ожидает, что в 2017 году количество входящий отправлений с товарным вложением составит около 320 млн штук.

Россия лидирует в Европе по числу интернет-пользователей. В ней Сеть ежемесячно посещают 84 млн человек. Вместе с тем уровень проникновения Интернета в России остается на существенно более низком уровне, чем в развитых странах — 70,4%. За прошедший год уровень проникновения Интернета не вырос. Доля пользователей, которые заходят в Интернет со смартфонов, выросла за год на 4,9% и составила 42,1% населения страны. Интернет на планшетах используют только 19% населения.

Интернетом пользуются 97% людей в возрасте от 16 до 29 лет, 82% — в возрасте от 30 до 54 лет, но только 28% — старше 55 лет. Во многом с низким показателем доли пользователей среди лиц старше 55 лет и связан низкий уровень проникновения Интернета в России в целом и отсутствие роста.

В России сайты интернет-магазинов посещают с мобильных телефонов 47,5% потребителей. Это ниже, чем в среднем по миру, где доля мобильного трафика составляет 66,7%. В Великобритании, например, доля мобильного трафика составляет 56,3% (данные получены на основе 100 самых популярных магазинов в категории). Вместе с тем с мобильных телефонов люди в среднем проводят на сайте 6 минут 51 секунду, в то время как со стационарного компьютера — 8 минут 53 секунды. Люди в России посещают с десктопов и больше страниц сайта — 11,74 в среднем. С мобильных устройств — 8,51 страницы.

Самыми популярными товарными категориями, как на локальном рынке, так и на трансграничном, являются электроника и бытовая техника, одежда и обувь. При этом на локальном рынке доля одежды и обуви составляет 26%, в то время как на трансграничном — 38%. Также в число популярных категорий входят товары для авто, парфюмерия и косметика, спорттовары и другие.

Самым крупным округом по объему интернет-торговли является ЦФО с долей 46,9%, далее идут СЗФО — 15,3% и ПФО — 13,1%.

По-прежнему больше всего товаров в зарубежных интернет-магазинах россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза — 4%, США — 2%. При этом в денежном выражении доля Китая составляет 52%, Евросоюза — 23%, США — 12%. Это говорит о невысоком среднем чеке покупок в Китае.

В целом более 64% покупок (транзакций) в зарубежных магазинах не превышают по стоимости 22 евро, более 96% — 150 евро.