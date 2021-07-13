Рост спроса на «умные» колонки в России достигнет 200% на конец 2021 года

Аналитики Price.ru, крупнейшего онлайн-сервиса сравнения цен и товаров, прогнозируют стремительный рост спроса на звуковые станции «Алиса» и «Маруся» на конец 2021 года, который может составить 200% по сравнению с 2020 годом.

В Price.ru проанализировали частоту обращений покупателей к поисковым системам за последние полгода и зафиксировали, что количество запросов на покупку «Алисы» увеличилось на 225% относительно аналогичного периода прошлого года. Треть спроса приходится на потребителей в Москве и Санкт-Петербурге. Интерес к колонке с голосовым помощником «Маруся» за последние полгода вырос на 400%, однако в абсолютных цифрах он в десятки раз меньше спроса на «Алису».

Общий интерес россиян к «умным» устройствам вырос в 2,5 раза относительно первого полугодия 2020 года, согласно анализу поисковых интернет-запросов.

«Изучая данные на колонки со звуковыми помощниками, мы пришли к выводу, что к концу 2021 года увидим пик спроса на них. К тому же из года в год в декабре спрос на „Алису“ вырастает примерно в 3 раза относительно предыдущих сезонов. Аналитики Price.ru предполагают, что „умные“ колонки покупают в качестве новогодних подарков и эта зима не станет исключением», — сообщила Елена Суховей, генеральный директор онлайн-агрегатора Price.ru.

Эксперты также отметили, что интерес к покупке колонок с голосовыми помощниками подстегнет партнерство с Xiaomi. Китайский производитель уже интегрировал поддержку «Алисы» в свои гаджеты, а на днях стало известно о начале сотрудничества Xiaomi с «Марусей».

Материалы по теме: