Ростех и Почта России запустят тестовую эксплуатацию беспилотников для доставки грузов на Чукотке

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) и Почта России подписали соглашение об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Чукотском автономном округе.

Торжественная церемония подписания состоялась на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в присутствии главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и генеральный директор Почты России Максим Акимов.

До конца 2021 г. компании проведут первые тестовые полеты по маршруту Анадырь – Угольные Копи на Чукотке. По итогам экспериментальных полетов стороны планируют запустить БПЛА на 20 маршрутов и доставлять с их помощью до 245 тонн почты в год.

Для доставки грузов компании будут использовать два беспилотных аппарата «Вертолетов России» – VRT300 и новейший БАС-200, ставший первым беспилотником, принявшим участие в летной программе авиасалона.

«Сегодня мы устанавливаем с Почтой России взаимовыгодное стратегическое сотрудничество, направленное как на развитие беспилотной техники отечественного производства, так и на совершенствование почтовой связи и грузовых перевозок в Российской Федерации. Уверен, что этот проект позволит нам создать надежную базу для дальнейшего внедрения беспилотных технологий в почтовые сервисы, что особенно актуально для российских граждан, проживающих в удаленных и труднодоступных районах нашей большой страны. Если опыт пилотного проекта окажется успешным, мы готовы будем заключить первый договор на перевозку грузов с использованием БПЛА уже в следующем году и в дальнейшем масштабировать этот опыт на другие регионы», – подчеркнул Андрей Богинский.

«В России огромное количество труднодоступных регионов, где беспилотная авиация сможет в среднем сократить сроки доставки в два раза. По нашим оценкам, проект «Аэротакси» по использованию БПЛА в перспективе также позволит увеличить объемы грузопотока в 11 раз и при этом снизит стоимость логистических сервисов в 1,81 раза», – отметил Максим Акимов.

Почта России планирует запустить беспилотную доставку по 48 маршрутам в четырех регионах России – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. В проекте будет использован механизм регулирования, предусмотренный Федеральным законом «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Беспилотник вертолетного типа БАС-200 с максимальной взлетной массой 200 килограмм может применяться для мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Максимальная скорость летательного аппарата составляет 160 км/ч, коммерческая нагрузка – 50 килограмм. Практический потолок БАС-200 – 3900 метров, продолжительность полета – до 4 часов. Наземный комплекс управления обеспечивает связь с беспилотником на дальности до 100 километров. Развитием проекта БАС-200 занимается Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов».

VRT300 – беспилотная авиационная система вертолетного типа с максимальной взлетной массой до 380 кг. БПЛА может применяться для мониторинга местности, доставки грузов, мероприятий по защите лесов, поиска и спасения людей, нужд сельского хозяйства. Беспилотник способен нести полезную нагрузку в 70 килограмм, развивать скорость до 130 км/ч и выполнять полеты на дальность до 325 километров. Практический полет составляет 5800 метров, максимальная продолжительность полета – 5 часов. VRT300 разработан компанией «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России».