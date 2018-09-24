«Ростех» выпустит холодильник с функцией заказа продуктов
С 2020 года «Ростех» намерен запустить серийное производство бытовой электроники с технологиями интернета вещей. Специалисты завода «ПОЗиС» (входит в концерн «Техмаш» «Ростеха») уже создали прототип первого устройства — «умный» холодильник, говорится в пресс-релизе корпорации.
Холодильники POZIS с технологиями интернета вещей смогут самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах.
Подобные устройства и другие современные цифровые модели в течение несколько лет станут основой продуктовой линейки POZIS. Для освоения их серийного производства завод реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 2 млрд рублей. Об этом заявил сегодня в ходе визита на завод «ПОЗиС» генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«Ростех развивает перспективные цифровые технологии, которые обретают популярность во всем мире. К ним относится, в частности, интернет вещей и системы „умного дома“, которые обеспечивают взаимодействие бытовых устройств и выполняют многие функции без участия человека. Такие технологии сегодня внедряются в разработках нашего завода „ПОЗиС“, где создается линейка российской холодильной техники нового поколения — современной, качественной и относительно недорогой. За счет новинок предприятие планирует выйти с 2021 года на рекордные объемы поставок — порядка 600 тысяч устройств в год», — рассказал Сергей Чемезов.