«Ростех» выпустит холодильник с функцией заказа продуктов

С 2020 года «Ростех» намерен запустить серийное производство бытовой электроники с технологиями интернета вещей. Специалисты завода «ПОЗиС» (входит в концерн «Техмаш» «Ростеха») уже создали прототип первого устройства — «умный» холодильник, говорится в пресс-релизе корпорации.

Холодильники POZIS с технологиями интернета вещей смогут самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах.

Подобные устройства и другие современные цифровые модели в течение несколько лет станут основой продуктовой линейки POZIS. Для освоения их серийного производства завод реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 2 млрд рублей. Об этом заявил сегодня в ходе визита на завод «ПОЗиС» генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.