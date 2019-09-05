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«Ростелеком» готовится внедрять оплату товаров и услуг по лицу

«Ростелеком» может представить технологию, которая позволит расплачиваться в магазинах по изображению лица. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Представители «Ростелекома» подтвердили эту информацию. Сейчас граждане могут сдать биометрическую информацию в отделениях банков. Это позволяет дистанционно открывать счета, делать переводы и брать кредиты. Однако не так много банков, которые могут оказывать удаленные услуги, а за год удалось собрать не более 20 тысяч записей, которые включают слепки голосов и изображения лиц.

Новое решение, как уверяют источники, будет представлено «Ростелекомом» совместно с «Русским стандартом» на форуме финансовых технологий Finopolis. По словам близкого одного из участников проекта, с помощью изображения лица можно будет приобрести кофе в автомате. Ранее в рамках Петербургского экономического форума «Русский стандарт» показал, как оплатить кофе в кофемашине по QR-коду. Банк продемонстрировал, как работает Система быстрых платежей от ЦБ.

На широкий рынок технология может выйти уже в конце осени. Для оплаты по снимку лица держатель банковской карты должен будет связать ее с биометрическим образцом. Это делается в приложении «Ростелекома» или банка, который поддерживает эту функцию. Как и при бесконтактной оплате, товары и услуги до тысячи рублей можно будет купить без дополнительного подтверждения своей личности, а для больших платежей надо будет вводить проверочный код.

Представитель «Ростелекома» уверяет, что оплаты через ЕБС проходят быстрее обычных. Также эта технология поможет быстрее и безопаснее оплачивать покупки в онлайн-магазинах. Для этого достаточно будет просто посмотреть в камеру и произнести пятизначный код.

Автор: Анна
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