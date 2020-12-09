Ровер начал доставлять заказы из ресторанов в Яндекс.Еде

Пользователи Яндекс.Еды в Москве и Иннополисе теперь могут выбрать беспилотную доставку из ресторанов. Заказ привезёт робот-доставщик Яндекс.Ровер.

В Москве воспользоваться доставкой роботом уже могут работники и посетители делового квартала «Белая площадь» у метро «Белорусская». В этом районе расположены крупные офисы российских и иностранных компаний, а также популярные кафе и рестораны. Ровер возит заказы из Марукамэ, Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, PRIME, PAUL и Cheese Connection. С подключением новых ресторанов зона беспилотной доставки будет расширяться.

Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа в приложении Яндекс.Еда. Ровер заберет заказ из ресторана и привезёт к указанному подъезду. В приложении можно посмотреть статус заказа и местоположение Ровера, а для получения заказа останется только открыть крышку робота. Сделать это может только получатель со своего смартфона. Если свободного Ровера не окажется, заказ привезёт курьер — они продолжат доставлять еду в этом районе.

Роверы также появились в городе Иннополис под Казанью. Здесь они не просто работают с отдельными ресторанами, а становятся частью городской инфраструктуры. Роботы уже возят заказы из ресторанов, а в дальнейшем будут подключаться к другим задачам и помогать жителям с повседневными делами. Использование Роверов для горожан абсолютно бесплатно. Они могут сделать заказ в ресторане и выбрать беспилотную доставку в приложении Яндекс.Еда или в городском Telegram-боте.