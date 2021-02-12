«Ровер» начал развозить заказы из «Яндекс.Лавки» для жителей Москвы

Робот-курьер от «Яндекса» начал доставлять еду для жителей Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. «Роверы» вместе с курьерами будут развозить заказы из «Яндекс.Лавки» в жилые дома на Ходынском поле.

В декабре прошлого года роботы-курьеры начали доставлять заказы для жителей Иннополиса. За это время компания усовершенствовала конструкцию робота, увеличив отсек для заказа и время автономной работы «Ровера» до десяти часов на одном заряде. Кроме этого, теперь крышка робота открывается автоматически при нажатии кнопки в приложении, уточнили в «Яндексе».

За два месяца работы «Роверы» совершили более 1,5 тыс. доставок и проехали в беспилотном режиме почти 7 тыс. километров.

В дальнейшем география работы «Роверов» будет расширяться, и доставка появится в других районах столицы, сообщили в компании.