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Роверы «Яндекса» будут доставлять посылки из отделений «Почты России»

«Почта России» в ближайшем месяце начнет доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса», сообщает РБК. Воспользоваться услугой можно будет через приложение «Почты» на Android. К участию в программе будут подключены 27 отделений в Москве и 36 роверов. На старте стоимость услуги составит 1 руб.

Первыми доставкой с помощью роботов смогут воспользоваться жители района Хамовники — там будут подключены сразу четыре отделения. В дальнейшем в течение месяца еще 23 отделения около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», а также в Раменках и других районах получат робота-доставщика «Яндекса».

Статус доставки и положение робота на карте можно будет увидеть в приложении. Радиус доставки — два км. Когда посылка окажется около подъезда, на телефон придет уведомление и проверочный код, который нужно будет ввести в приложении. После этого робот откроет крышку и посылку можно будет забрать.

По словам директора по развитию беспилотных технологий «Яндекса» Артема Фокина, компания надеется масштабировать эту технологию и дальше. Роботы-курьеры начали использоваться в Москве в феврале 2021 года: вместе с курьерами они развозили заказы из «Яндекс.Лавки». В апреле беспилотники Яндекса начали доставлять продукты из магазинов и заказы из ресторанов в московском районе Хамовники. Услугу уже подключили «Азбука вкуса», «Вкусвилл»

Автор: Анна
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