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«Роверы» «Яндекса» будут доставлять заказы в американские университеты

«Роверы» «Яндекса» будут доставлять заказы в американском сервисе доставки еды Grubhub. Роботы-курьеры станут частью проекта по роботизированной доставке в студенческих городках колледжей и университетов США.

Платформа Grubhub для кампусов создана с учетом нужд людей, живущих в них. Например, заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой. Взаимодействовать с роботами-курьерами можно через приложение Grubhub, например, открыть крышку «Ровера».

Сервис обслуживает более 250 кампусов на всей территории США. В некоторых из них роботы-курьеры появятся уже в этом году. Вице-президент Grubhub по сотрудничеству с кампусами Брайан Мэдиган отмечает, что университетские городки отличаются запутанным внутренним устройством и сложной схемой движения, что является препятствием для автомобильной доставки.

«Когда мы задумались о доставке роботами, то сформулировали два главных требования к партнеру. Во-первых, это должна быть компания с передовыми технологиями. Во-вторых, у нее должно быть достаточно опыта и ресурсов, чтобы масштабировать свое решение. „Яндекс“ подошел нам по обоим критериям. Благодаря сотрудничеству с „Яндексом“ мы сможем предложить колледжам и университетам еще более высокий уровень обслуживания».

Шон Ир, директор Grubhub по стратегическим партнерствам

«Grubhub — крайне популярная в США платформа, которая работает в кампусах крупнейших американских университетов. Доставлять заказы студентам и преподавателям будут десятки „Роверов“. Партнерство с Grubhub еще раз доказывает, что наши беспилотные технологии пользуются спросом и находят коммерческое применение на рынках разных стран».

Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных автомобилей в «Яндексе»

«Яндекс» начал доставлять еду роботами-курьерами в декабре 2020 года, первыми функцию протестировали жители Москвы и Иннополиса. С апреля 2021 года они также доставляют заказы из ресторанов в городе Энн-Арбор в штате Мичиган.

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Автор: Анна
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