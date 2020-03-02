Розничная сеть «Эльдорадо» и ФК «Зенит» договорились о партнёрстве

Розничная сеть «Эльдорадо» заключила партнёрское соглашение с футбольным клубом «Зенит». В течение года для болельщиков действующего победителя Российской Премьер-Лиги «Эльдорадо» проведёт серию мероприятий в своих магазинах и предложит выгодные промоакции. Перед домашними матчами на стадионе «Газпром Арена» заработает брендированная развлекательная зона. Футболисты клуба примут участие в маркетинговых и рекламных коммуникациях розничной сети. Все активности объединит слоган «Победа приходит с техникой».

Жителей Санкт-Петербурга ожидают специальные условия на покупку техники, серия развлекательных событий и автограф-сессий. Во время домашних матчей на стадионе «Газпром Арена» будет действовать интерактивное пространство «Эльдорадо». Футболисты ФК «Зенит» станут героями рекламных кампаний в outdoor и онлайн-канале. «Эльдорадо» планирует также интегрироваться в программу лояльности и медийные площадки футбольного клуба. Cоглашение между «Эльдорадо» и ФК «Зенит» продлится до окончания первого круга сезона 2020/2021.

«Наша компания рада стать партнёром одного из самых титулованных и популярных футбольных клубов страны. „Зенит“ является гордостью и символом Санкт-Петербурга. Как и петербуржцы, „Эльдорадо“ стремится к лидерству, ценит клиентов и ориентируется на их потребности. Мы знаем, что среди покупателей есть много поклонников футбола, и уже имеем успешный опыт проведения различных активаций в преддверии крупных мероприятий. Уверен, что благодаря сотрудничеству компания станет ещё ближе жителям города, а они в свою очередь оценят множество интересных проектов и выгодных предложений», ‒ отмечает управляющий директор сети «Эльдорадо» Сергей Ли.