Розничная сеть «Вкусвилл» задумалась об IPO

Розничная сеть «Вкусвилл» проводит встречи с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность проведения IPO. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. По их данным, речь идет о размещении на Московской бирже до 25% акций. Но для этого компании потребуется увеличить почти на треть количество магазинов.

«Сейчас сеть чрезвычайно успешна в Москве и области, но в других регионах развитие только началось. Сроки первичного размещения будут зависеть в первую очередь от развития сети в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В этом случае инвесторы смогут оценивать „Вкусвилл“ как сеть с потенциалом развития на федеральном уровне», — говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Масштабы бизнеса у „Вкусвилла“ еще не те, чтобы проводить IPO, поэтому я не стал бы ждать этого в ближайшее время», — говорит представитель одного из инвестфондов, принимавший участие во встречах. По словам собеседника издания, оптимальный момент для выхода на биржу — 2020–2021 гг.

«Вкусвилл» — сеть магазинов по продаже продуктов здорового питания. По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО «Проект „Избенка“» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын. Сейчас под брендом «Вкусвилл» работают 720 точек преимущественно в Москве и Подмосковье.

Старший аналитик компании «Атон» Виктор Дима оценивает примерную стоимость сети «Вкусвилл» в 0,6–0,7 объема годовой выручки. Бурмистров, основываясь на показателях сети за 2018 г., оценивает бизнес «Вкусвилла» примерно в 15 млрд руб. В случае проведения IPO, уверен он, к середине 2020 г. «Вкусвилл» может стоить до 40 млрд руб.

«Вкусвилл» может стать первым с 2014 года продуктовым ритейлером, который выйдет на биржу (последний раз размещение проводила «Лента»). Это утверждение окажется справедливым в случае, если к моменту выхода «Вкусвилла» анонсированное IPO не успеет провести «Азбука вкуса».