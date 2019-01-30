+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Розничная сеть «Вкусвилл» задумалась об IPO

Розничная сеть «Вкусвилл» проводит встречи с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность проведения IPO. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. По их данным, речь идет о размещении на Московской бирже до 25% акций. Но для этого компании потребуется увеличить почти на треть количество магазинов.

«Сейчас сеть чрезвычайно успешна в Москве и области, но в других регионах развитие только началось. Сроки первичного размещения будут зависеть в первую очередь от развития сети в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В этом случае инвесторы смогут оценивать „Вкусвилл“ как сеть с потенциалом развития на федеральном уровне», — говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Масштабы бизнеса у „Вкусвилла“ еще не те, чтобы проводить IPO, поэтому я не стал бы ждать этого в ближайшее время», — говорит представитель одного из инвестфондов, принимавший участие во встречах. По словам собеседника издания, оптимальный момент для выхода на биржу — 2020–2021 гг.

«Вкусвилл» — сеть магазинов по продаже продуктов здорового питания. По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО «Проект „Избенка“» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын. Сейчас под брендом «Вкусвилл» работают 720 точек преимущественно в Москве и Подмосковье.

Старший аналитик компании «Атон» Виктор Дима оценивает примерную стоимость сети «Вкусвилл» в 0,6–0,7 объема годовой выручки. Бурмистров, основываясь на показателях сети за 2018 г., оценивает бизнес «Вкусвилла» примерно в 15 млрд руб. В случае проведения IPO, уверен он, к середине 2020 г. «Вкусвилл» может стоить до 40 млрд руб.

«Вкусвилл» может стать первым с 2014 года продуктовым ритейлером, который выйдет на биржу (последний раз размещение проводила «Лента»). Это утверждение окажется справедливым в случае, если к моменту выхода «Вкусвилла» анонсированное IPO не успеет провести «Азбука вкуса».

"Судя по нашему общению с инвесторами, в 2018 году ритейл был одним из самых невостребованных секторов среди участников ценных бумаг. Сейчас эта ситуация чуть улучшилась, но говорить об изменениях пока рано",— предупреждает старший аналитик BCS Global Markets Дмитрий Скрябин.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

30 января / Комментарии
«Яндексу» удалось продать через розничные сети около 400 своих смартфонов

«Яндексу» удалось продать через розничные сети около 400 своих смартфонов

«Яндексу» в декабре удалось продать через розничные сети около 400 своих смартфонов. К 20 января количество проданных «Яндекс.Телефонов» незначительно выросло — до 450.

далее →

29 января / Комментарии
Связной | Евросеть и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными

Связной | Евросеть и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными

Объединенная компания Связной | Евросеть и ВТБ объявляют о запуске сервиса по пополнению иностранных банковских карт в магазинах Евросети. Услуга уже доступна во всех торговых точках ритейлера на территории России.

далее →

29 января / Комментарии
«Л’Этуаль» открывает первый флагманский магазин с барбершопами и салонами красоты

«Л’Этуаль» открывает первый флагманский магазин с барбершопами и салонами красоты

Парфюмерная сеть «Л’Этуаль» откроет в московском торговом центре «Авиапарк» свой первый флагманский магазин площадью более 2,5 тыс. кв. м, в котором будут работать барбершопы и салоны красоты.

далее →

28 января / Комментарии
«Перекресток» выпустила приложение для самостоятельных покупок по сценарию Self Scan

«Перекресток» выпустила приложение для самостоятельных покупок по сценарию Self Scan

Торговая сеть «Перекресток» выпустила мобильное приложение для самостоятельных покупок по сценарию Self Scan.

далее →

28 января / Комментарии
«О’КЕЙ» создаст упаковку на 11 и 12 яиц

«О’КЕЙ» создаст упаковку на 11 и 12 яиц

Сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» поручила своему крупнейшему поставщику — птицефабрике «Волжанин» — разработать упаковку, которая не только вернет покупателям 10-е яйцо, потерявшееся в сетях других поставщиков, но и компенсирует эту утрату.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!