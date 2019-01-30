Розничная сеть «Вкусвилл» задумалась об IPO
Розничная сеть «Вкусвилл» проводит встречи с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность проведения IPO. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. По их данным, речь идет о размещении на Московской бирже до 25% акций. Но для этого компании потребуется увеличить почти на треть количество магазинов.
«Сейчас сеть чрезвычайно успешна в Москве и области, но в других регионах развитие только началось. Сроки первичного размещения будут зависеть в первую очередь от развития сети в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В этом случае инвесторы смогут оценивать „Вкусвилл“ как сеть с потенциалом развития на федеральном уровне», — говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
«Масштабы бизнеса у „Вкусвилла“ еще не те, чтобы проводить IPO, поэтому я не стал бы ждать этого в ближайшее время», — говорит представитель одного из инвестфондов, принимавший участие во встречах. По словам собеседника издания, оптимальный момент для выхода на биржу — 2020–2021 гг.
«Вкусвилл» — сеть магазинов по продаже продуктов здорового питания. По данным ЕГРЮЛ, 12,16% ООО «Вкусвилл» принадлежит фондам Baring Vostok, 1,76% — основателю сети Андрею Кривенко, 86,08% через ООО «Проект „Избенка“» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын. Сейчас под брендом «Вкусвилл» работают 720 точек преимущественно в Москве и Подмосковье.
Старший аналитик компании «Атон» Виктор Дима оценивает примерную стоимость сети «Вкусвилл» в 0,6–0,7 объема годовой выручки. Бурмистров, основываясь на показателях сети за 2018 г., оценивает бизнес «Вкусвилла» примерно в 15 млрд руб. В случае проведения IPO, уверен он, к середине 2020 г. «Вкусвилл» может стоить до 40 млрд руб.
«Вкусвилл» может стать первым с 2014 года продуктовым ритейлером, который выйдет на биржу (последний раз размещение проводила «Лента»). Это утверждение окажется справедливым в случае, если к моменту выхода «Вкусвилла» анонсированное IPO не успеет провести «Азбука вкуса».
"Судя по нашему общению с инвесторами, в 2018 году ритейл был одним из самых невостребованных секторов среди участников ценных бумаг. Сейчас эта ситуация чуть улучшилась, но говорить об изменениях пока рано",— предупреждает старший аналитик BCS Global Markets Дмитрий Скрябин.