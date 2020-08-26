Розничные сети фиксируют снижение доли продаж товаров по промоакциям

В розничных сетях фиксируется самое заметное снижение доли продаж товаров по промоакциям и с применением скидок за три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Nielsen.

Аналитики отмечают, что во втором квартале в денежном выражении показатель снизился с 51,2% до 50,1% год к году. Причинами стали пандемия коронавируса, ослабление конкуренции между ритейлерами и снижение эффективности скидок и акций. Из-за ограничений от COVID-19 покупателям было более важно получить нужный товар, а не приобрести его по низкой цене, считают эксперты.

Скидки также становятся менее эффективными, отмечают в Nielsen: в 2019 году производители и продавцы FMCG подняли вложения в промо на 12% — до 380 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Однако лишь 46% акций принесли дополнительные продажи против 53% годом ранее.

В X5 Retail Group (куда входят «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») изданию подтвердили сокращение доли промо за квартал относительно того же периода прошлого года. Тогда показатель составлял около 35%. В этом году конкуренция между сетями не так агрессивна, а снижения покупательской способности пока не отмечают, говорят в группе.

В «Магните» тоже сократили промоактивность, подняв рентабельность. В условиях ограничений потребители стремятся совершать делать покупки в одной точке или снижать число посещаемых магазинов, их чувствительность к скидкам и акциям снижается, объяснили в сети.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии продажи собственных торговых марок ритейлеров за период с января по май выросли на 15,4% в денежном выражении. Это почти в три раза выше показателей до начала кризиса из-за COVID-19.