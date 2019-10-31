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Розничные сети переделывают магазины в гастромаркеты

Российский ритейл переосмысляет свою работу в формате гипермаркетов и ориентируется на западные тренды. В надежде сохранить падающий трафик и сократить издержки на аренду продуктовые сети решили обновить свои магазины по принципу гастромаркетов, ставших популярными в последнее время среди москвичей. Торговые сети X5 Retail Group и «Азбука вкуса», также начинают развивать такой формат, об этом сообщает «Коммерсант».

X5 Retail Group намерена открывать подобные объекты на месте закрывающихся гипермаркетов «Карусель». Часть гипермаркетов переоборудуют под современные гастромаркеты. Кроме традиционных для супермаркетов полок на обновленных площадках появятся детские зоны, винный и пивной бары, кафе, открытая кухня. Торговые площади будут разбиты на отдельные зоны. Обновленные гипермаркеты будут работать под вывеской «Перекрестков».

В пресс-службе X5 сообщили, что окончательная концепция еще не финализирована, но в подобном виде в тестовом режиме работают три «Перекрестка», открытые на площадях «Карусели». До 2021 года будет перезапущено еще 34 гипермаркета. Сумму инвестиций в компании не раскрывают. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, обновление 37 «Каруселей» обойдется в 5,5 млрд руб.

Похожую смену концепции планирует и «Азбука вкуса». Компания создает в действующих магазинах корнеры с готовой пиццей, пастой, свежими продуктами и сладостями. В пресс-службе «Азбуки вкуса» пояснили, что тестировать концепцию планируется в новом магазине, который будет открыт 1 ноября в аутлете Novaya Riga Outlet Village. Одной из основных задач «Азбуки вкуса» в разработке новой концепции Михаил Бурмистров называет необходимость в снижении инвестиций в открытие каждого магазина.

Открытием нового формата ритейлеры решают проблему с избыточной арендуемой площадью, так как он позволяет привлечь посетителей, считает аналитик «Атон» Виктор Дима. В изменениях российский ритейл переосмысляет свою работу в формате гипермаркетов и ориентируется на западные тренды, считает Бурмистров. По его мнению, сети намерены наращивать долю кулинарии и свежей продукции. Так, в среднем оборот от готовой еды у российских продуктовых магазинов не превышает 10% от всей выручки, при потенциале 20%.

Автор: Анна
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