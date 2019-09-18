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Розничные сети увеличили объемы электронных закупок в 2-3 раза за первую половину года

За первую половину 2019 года объем торгов на площадке B2B-Center вырос на 52% и составил 1,2 трлн. руб. Всего российские компании провели 114 тысяч электронных закупок — на 32% больше, чем в первой половине прошлого года. Впервые крупнейшим сегментом торгов на B2B-Center стали закупки российских розничных сетей.

«Самыми быстрорастущими сегментами стали закупки розничных сетей, телекоммуникационных и ИТ-компаний, а также агропромышленных и нефтегазовых предприятий. По сравнению с первой половиной прошлого года эти сегменты выросли в 2-3 раза. Продолжается трансформация отраслей, которые представлены на площадке уже давно. Наравне с постоянными пользователями крупнейшими заказчиками стали электроэнергетические компании из Казахстана, производители солнечной энергии и российские дочки китайских холдингов. Это результат стратегии площадки, которая направлена на диверсификацию бизнеса и охват новых рынков», — рассказал коммерческий директор B2B-Center Андрей Бойко.

Кто закупает на электронной площадке?

Впервые крупнейшим сегментом на B2B-Center стали закупки российских розничных сетей. Их объем вырос в 2-3 раза и составил 17,9% от общего оборота площадки. Крупнейшие заказчики из этой отрасли: сети «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «Петрович», Fix Price, Kari и другие.

На втором месте оказались закупки телекоммуникационных и ИТ-компаний — 17,5% от общего объема закупок. Поставщиков в электронном виде выбирают «МегаФон», Tele2, «ВымпелКом», «Твои мобильные технологии» (дочка «Таттелекома»), сервисная ИТ-компания «СИБИНТЕК» и другие.

Третьем по объему торгов стал рынок заказов от предприятий атомной отрасли, которые входят в ГК «Росатом». Доля этого сегмента достигла 12,6% от общего объема закупок на площадке.

Четвертое и пятое место заняли электроэнергетические компании (11%) и предприятия агропромышленного комплекса (7,3%).

Что закупают на электронной площадке?

В 2019 году существенно изменилась и отраслевая структура электронных торгов. Впервые самой популярной категорией стали закупки транспортных и логистических услуг. Этот сегмент вырос в три раза и составил больше 19% от общего объема закупок на площадке. На втором месте — традиционные закупки машиностроительной продукции с долей 15,8%. Третьим по объемам закупок стал сегмент банковских, юридических, маркетинговых, охранных и исследовательских услуг (15,6%).

Транспорт и логистика: сервисные, производственные и транспортные компании выбирали подрядчиков для перевозки грузов.

Продукция машиностроения: горнодобывающие, нефтесервисные, металлургические и электроэнергетические компании, а также предприятия АПК закупали промышленное оборудование.

Услуги: предприятия атомной отрасли и розничные сети выбирали подрядчиков для оказания банковских, юридических, маркетинговых, охранных и исследовательских услуг.

Строительные товары и услуги: электроэнергетические, металлургические, горнодобывающие, нефтегазовые и нефтехимические компании, а также предприятия АПК и розничные сети выбирали подрядчиков для капитального строительства, реконструкции, проектирования инженерных сетей и коммуникаций, проектно-изыскательских, строительно-монтажных и ремонтных работ.

Продукция металлургии: металлургические и машиностроительные предприятия закупали прокат, метизы, ферросплавы и листовой металл, а нефтегазовые, нефтехимические и горнодобывающие предприятия — трубы и трубопроводную арматуру.

Автор: Анна
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