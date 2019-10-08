Розничным экспортерам упростят подтверждение нулевой ставки НДС

В апреле 2020 правительство упроситит подтверждение нулевой ставки НДС для розничных экспортеров. Это должно привести к росту количества онлайн-продаж из России на больших международных маркетплейсах, сообщает «Коммерсант».

Масштабные налоговые поправки облегчат розничный онлайн-экспорт россиян через международные маркетплейсы. Бизнесмены смогут быстрее подтверждать нулевую ставку НДС. Ранее этот процесс осложнялся длительной процедурой сбора бумаг, в результате чего экспортеры платили 20% от стоимости товара в бюджет и не возвращали этот налог. Мало того, весь процесс был «живым» и требовал личного присутствия предпринимателей с документами. Участники рынка называли эту ситуацию одним из ключевых барьеров для экспорта в интернет-торговле.

По подсчетам eBay, благодаря упрощенной схеме подтверждения нулевой ставки НДС объем экспорта из России в ближайшие три года вырастет на $400 млн.

Со следующего года розничные продавцы смогут передавать сведения из декларации на товары в онлайн-режиме. «Налоговая служба будет получать все документы из единой системы с таможенной службой, а в случае необходимости запросит документы непосредственно у экспортера», — рассказала советник по таможенным вопросам Ассоциации экспресс-перевозчиков Галина Донцова.

Сегодня российский рынок розничного онлайн-экспорта растет на 30–35% в год, нововведения позволят увеличить темпы еще примерно на 10%, считает руководитель проекта по развитию цифровых услуг в Российском экспортном центре Армен Манукян.

Новые налоговые правила для экспортеров существенно уменьшат себестоимость товаров и повысят их конкурентное преимущество на международных рынках, считает представитель AliExpress в России Антон Пантелеев. «В 2020 году AliExpress планирует открыть возможность для российских селлеров поставлять продукцию в третьи страны, что позволит российским компаниям получить доступ к стомиллионной аудитории», — рассказал он.