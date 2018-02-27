РПЦ высказалась против реализации медикаментов в супермаркетах

Продажей лекарств должны заниматься люди с соответствующей лицензией и профессиональной подготовкой, а реализация медикаментов в супермаркетах может привести к непредсказуемым последствиям. Такое мнение выразил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Кроме того, комментируя в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» аргумент, что продажа лекарственных средств в магазинах якобы поможет снизить их стоимость, представитель РПЦ заявил, что официальных расчетов никто не предоставил, а цены на жизненно важные препараты регулируются государством.

Сегодня во многих супермаркетах действуют аптечные киоски, имеющие лицензию на продажу медикаментов, и такая практика, по мнению митрополита Илариона, покрывает необходимость продажи лекарств и продуктов питания в одном месте.

Законопроект, который разрешает супермаркетам продажу лекарственных препаратов, может вступить в силу уже 1 марта. Против уже выступили представители аптечных сетей и Минздрав. Первые, опасаются, что не выдержат конкуренции с магазинами, что приведет к закрытию торговых точек. Министерство, в свою очередь, не уверено, что супермаркеты смогут обеспечить надлежащие условия хранения медикаментов.