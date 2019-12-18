Рунет подвел итоги года: объем экономики Рунета составил 4,7 трлн рублей 

16 декабря 2019 года в Москве прошла конференция «Рунет 2019: итоги года», организатором которой выступила Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК).

Форматом мероприятия в этом году был выбран жанр «аналитического ток-шоу», которое было разбито на 3 части: собственная аналитика РАЭК (итоги 2019), аналитика от партнеров (итоги 2019), визионерство «Рунет 2020» (технологии, экономика, регулирование, общество, бренды).

Ведущим и модератором конференции стали аналитики РАЭК Мария Сайкина и Карен Казарян. Открыл «итоги года» Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

«В декабре мы провели сразу несколько масштабных проектов, и в итоге собрали много важного и интересного контента, аналитики, прогнозов. И это не только про экономику и технологии (что волнует аналитиков РАЭК). Это еще и про регулирование и бизнес-климат. В частности, 13 декабря на RIW 2019 в рамках IT-завтрака „GR 2020“ прошла уникальная дискуссия, где нам удалось собрать отраслевые пожелания, критику, предложения в GR-плоскости. Сейчас мы работаем над агрегацией этих позиций, после чего сделаем все возможное, чтобы донести итоговый документ до профильных органов государственной власти. А сегодня — в ходе „Итогов года“ — мы покажем все, что мы смогли „измерить“ и „посчитать“ в этом году. Все, что нужно знать о развитии Рунета», — отметил Сергей Плуготаренко.

Блок-1: Аналитика РАЭК

Первый блок аналитического ток-шоу «Рунет 2019: Итоги года» был посвящен презентации собственных исследований РАЭК и Бизнес-кластеров РАЭК, а также исследованиям РОЦИТ:

Исследование «Экономика Рунета / Экосистема цифровой экономики России 2019»

Исследование применения искусственного интеллекта российским бизнесом

Исследование применения искусственного интеллекта в ритейле

Мобильная экономика

Цифровая грамотность россиян

Sharing Economy / Foodsharing

«Право в IT»

Главные цифры Блока-1 и высказывания его экспертов:

1.1. Главные цифры Рунета

Аудитория Рунета составляет 95,9 млн человек, проникновение интернета — 78,1%. Мобильная аудитория традиционно демонстрирует рост, в этом году она составила 85,2 млн человек. Можно ожидать, что в ближайшее время мобильная аудитория сравняется по объему в аудиторией Рунета.

Объем экономики Рунета составил 4,7 трлн рублей, рост 20% относительно 2018 года.

Объем хабов экономики Рунета: Реклама и маркетинг — 330 млрд рублей, Инфраструктура — 130 млрд рублей, Электронная коммерция — 2850 млрд рублей, Платежные услуги — 1350 млрд рублей, Цифровой контент — 115 млрд рублей.

1.2. Пользователи Рунета

Ключевое направление деятельности РОЦИТ по измерению цифровой грамотности граждан и важным проект этого года стала Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант», которая прошла в мае 2019 года и охватила 39 398 человек: около тридцати тысяч взрослых (30 325 чел.) и чуть менее десяти тысяч подростков 14-17 лет (9073 чел.). Среднее значение уровня цифровой грамотности всех участников составило 7,15 из 10 баллов.

«Сегодня в обществе все еще бытует заблуждение, что старшее поколение обладает меньшим уровнем цифровой грамотности, чем молодежь. Но на деле это не так. Как показали результаты Диктанта, самая активная аудитория в цифровом пространстве — это люди в возрасте от 25 до 34 лет. Они знают, как настроить компьютер, как пользоваться планшетом и мобильным телефоном. А вот уровень цифровой грамотности подростков 14-17 лет лишь на 0.04 балла выше, чем у людей старше 60 лет, что делает эту группу, несмотря на ее прогрессивность, одной из самых незащищенных в Рунете», — отметил Сергей Гребенников.

Большое внимание директор РОЦИТ уделил распределению уровня цифровой грамотности по возрастным категориям. По его словам, убеждение, что подростки и молодежь обладают высоким уровнем цифровой грамотности — это миф.

1.3. Искусственный интеллект в ритейле: исследование

Эльза Ганеева (Microsoft) и Мария Сайкина (РАЭК) презентовали результаты исследования «Искусственный интеллект в ритейле».

Совместное исследование РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке Microsoft «ИИ в ритейле: практика российского бизнеса», показало, что 42% российских ритейлеров уже использует технологии ИИ, а еще 35% — планирует начать в течение 5 лет. По мнению экспертов, ритейл является одной из лидирующих отраслей по внедрению ИИ в России.

Вместе с тем, только 2% респондентов отметили, что в их компании полностью завершена разработка процедур и процессов использования ИИ, 3% — определение рисков и 4% — обозначение четких ролей и обязанностей по внедрению искусственного интеллекта. Наибольшие сложности у ритейлеров вызвали разработка политик, процедур и процессов, а также обозначение ролей и обязанностей. В трети опрошенных компаний системная работа по оценке рисков и выгоды от внедрения технологий ИИ, составления планов и реорганизации бизнес-процессов только начата, или проделано менее половины работы. Это означает, что сегодня ИИ в российском ритейле используется скорее фрагментарно, без системной реорганизации бизнеса. Однако, по мнению авторов исследования, в ближайшие 5 лет можно ожидать полномасштабного применения ИИ в различных бизнес-процессах, требующих межсистемных интеграций и внешнего взаимодействия.

«Российские компании обладают огромным потенциалом в области ИИ: согласно исследованию Microsoft, руководители в России активнее своих зарубежных коллег внедряют эту инновационную технологию. При этом результаты текущего исследования подтверждают наш ключевой тезис: цифровая трансформация — это не единичное внедрение какого-либо цифрового инструмента, а, прежде всего, — комплексная бизнес-инициатива. Только при таком целостном подходе использование технологий может принести ощутимый бизнес-результат», — отметила Эльза Ганеева, Менеджер по работе с государственными органами Microsoft .

«Россия — страна с высоким потенциалом по внедрению искусственного интеллекта. В целом мы движемся на одной волне с глобальными рынками. Российский ритейл чаще использует ИИ во внутренних бизнес-процессах, в то время как российский бизнес в целом чаще использует ИИ во взаимодействии с клиентами. В большинстве российских компаний решение задач по комплексному внедрению ИИ находится на ранних этапах реализации. Ближе всего к завершению работы по обозначению ролей и обязанностей (26% респондентов) и изучению практических примеров (25%)», — отметила Мария Сайкина, РАЭК.

Подробнее https://raec.ru/live/branch/11396/

1.4. Sharing Economy в России: исследование

По итогам года шеринг в россии вырастет на 50%

Аудитория взрослеет. Регионы растут быстрее столиц.

По данным РАЭК и ТИАР-Центра, объем транзакций онлайн-сервисов совместного потребления (шеринг-сервисов), работающих в России, по итогам 2019 г. составит около 769,5 млрд руб. и покажет рост в 50% по сравнению с результатами прошлого года.

Лидером шеринга в России является сегмент С2С продаж (порядка 566 млрд руб.). За ним следуют онлайн-биржи труда, или сервисы Р2Р услуг (140 млрд руб.), каршеринг (20,5 млрд руб.), капулинг (17,8 млрд руб.) и краткосрочная аренда жилья (15,6 млрд руб.). Пятерка отраслей-лидеров не изменилась по сравнению с 2018 г., при этом каршеринг поменялся местами с карпулингом (сервисы по поиску попутчиков), обогнав последнего по объему транзакций. Вместе с тем динамика роста шеринг-рынка в нашей стране взяла новую вершину: 50% вместо прошлогодних 30%.

Среди основных трендов экономики совместного потребления в России в 2019 г. РАЭК и ТИАР-Центр выделяют взросление аудитории — развитие пользовательских сообществ в возрастной группе 40+, а также расширение географии — рост пользования шеринг-сервисами в регионах, в том числе за пределами региональных столиц.

«Важным трендом, развитие которого мы видим уже не первый год, является укрепление пользовательского доверия к платформам, — говорит Антон Губницын, руководитель кластера РАЭК / Sharing Economy, гендиректор ТИАР-Центра. — Среди инструментов для укрепления доверия: верификация пользователей с помощью документов и страхование гражданской ответственности исполнителей услуг. Мы также видим большой интерес к шерингу со стороны крупных игроков, типа Сбербанка, IKEA, Яндекс, которые интегрируют шеринг-сервисы в свои экосистемы».

Подробные результаты данного исследования изложены здесь.

1.5. Электронная коммерция

Про отрасль электронной коммерции, ее будущем и настоящем рассказал Руководитель Кластера «РАЭК / Электронная коммерция» Иван Кургузов.

«Вокруг происходит активная законотворческая деятельность. Возможно, в 2020 году будет разрешена торговля лекарствами и алкоголем через интернет. В будущем нас ждет: активная торговля через соц. сети, кроссбордер, D2C, омниканальный ритейл, нейросети, и маркетплейсизация», — отметил Иван.

ХАБ «Электронная коммерция»

Искусственный интеллект, а также актуальные тенденции в электронной коммерции:

Мария Заикина директор по коммуникациям Ozon Group рассказала о трендах в электронной коммерции и использовании искусственного интеллекта в ритейле.

«В электронной коммерции появился новый субрынок. Вокруг привычных нам маркетплейсов возник отдельный сегмент, который занимается обслуживанием и поддержкой бизнеса в стране. Сегмент пока не сильно популярен, однако очевидно, что в будущем новый рынок принесет нам много нового и откроет совершенно иные грани развития. Еще один тренд — это бренд- менеджмент и репутационная политика компаний, поскольку репутационные риски использования ИИ в онлайн-ритейле растут», — прокомментировала Мария Заикина

Исследование онлайн-ритейла в России:

Борис Овчинников остановился на главных цифрах развития отечественных онлайн-магазинов.

«Мы фокусируемся на онлайн-продажах через собственные сайты. В этом году количество онлайн-заказов в российских интернет-магазинах выросло приблизительно на 40% за счет того, что люди открывают для себя удобство приобретения товаров в отечественных онлайн-магазинах. По нашим оценкам, российский онлайн рынок превысил 1 трлн рублей. Если говорить про рынок доставки, то львиная доля заказов приходится, конечно, на федеральные округа, где лидируют такие регионы, как Москва и МО, а также Санкт-Петербург» — отмечает Борис Овчинников

Российский travel-рынок:

Михаил Осин рассказал про travel-рынок в России.

«Рынок онлайн-туроператоров стремительно растет — он преобладает над оффлайн продажами. Мы видим, что пользователи сегодня выбирают больше по цене, а не по географии: если пару лет назад человек выбирал в интернете то, что не может купить рядом, то сейчас ситуация поменялась. Такая позиция стала настоящим челленджем для компаний и игроков рынка», — говорит Михаил Осин

1.6. Рунет и законодательство

Карен Казарян отметил основные тренды в области законодательства в этом году:

суверенный Рунет

законодательство о защите прав в интернете

защита данных

обязанности ОРИ

ограничение иностранного присутствия

законопроекты, построенные на отсылочных нормах

и антитренд: первый год без антипиратского закона

Законопроекты 2019 года:

В этом году доля положительно оцененных законопроектов составила 21%, в то время как в 2018 году эта доля составляла 15%. Это связано с тем, что за рамки аналитики рассмотренных законопроектов были вынесены подзаконные акты, относящиеся к исполнению положений Федерального закона от 01.05.2019 N 90-ФЗ (т.н. «Закон о суверенном Рунете), которые в большей части отрицательно оцениваются экспертным сообществом.

По-прежнему сохраняется высокая доля неоднозначно оцениваемых законопроектов, отношение к которым может измениться как в положительную, так и в отрицательную сторону с принятием соответствующих НПА. Доля таких законопроектов растет (в прошлом году она составляла 17%), что говорит об увеличении числа недостаточно проработанных законопроектов. В свою очередь это порождает правовую неопределенность на российском интернет-рынке и затрудняет вступление в действие тех законопроектов, которые могли бы принести пользу отрасли.

Отдельно отмечается увеличение числа «pr-законопроектов», которые вносятся одновременно с теми законопроектами, на которые заведомо ожидается отрицательная реакция со стороны отрасли. Как правило, такие законопроекты не доходят до их принятия, однако их общественное обсуждение позволяет внести изменения в «основной» законопроект, снизив тем самым его негативное влияние на отрасль.

Блок-2: Аналитика партнёров

Во втором блоке аналитического ток-шоу «Рунет 2019: итоги года» с аналитическими докладами и прогнозами выступили экспертные партнеры РАЭК.

2.1. ХАБ «Маркетинг и Реклама»

Динамика развития рекламы в Digital

Алексей Беляев руководитель аналитического отдела коммерческого департамента Mail.Group поделился с участниками цифрами

«Мы видим оптимистичное будущее digital-рекламы и наблюдаем рост многих сегментов рекламы. Лидерами роста являются видео и performance реклама. Digital-реклама сегодня может конкурировать с телевидением: уже в 2018 году digital-среда смогла обогнать традиционные сми по объему рекламы», — комментирует Алексей Беляев.

Также Алексей Беляев дал прогнозы развития отрасли интернет-рекламы.

«Рост обеспечивается за счет поисковой и баннерной рекламы. Значимой стала таргетированная реклама. Интернет реклама начинает интегрироваться в другие коммуникационные каналы. Каждый четвертый рекламодатель, в свою очередь, пользуется этими каналами. Почему же наблюдается рост? Мы выявили несколько драйверов роста интернет-рекламы. В пятерку главных причин стремительного развития входят: увеличение времени онлайн;

возможность измерения вложений;

богатый выбор ЦА;

эффективность интерактивной рекламы;

рост аудитории мобильного интернета.», — отмечает спикер.

Реклама в Рунете

Борис Омельницкий директор по стратегическому маркетинговому развитию Yandex прокомментировал развитие digital-рекламы, а также роль больших данных в процессе создания рекламы.

«Происходит интеграция одних каналов в другие. Телевидение, наружная реклама, пресса — все постепенно переходит в digital. Однако не стоит сбрасывать традиционные каналы со счетов: к примеру, телевидение решает важную задачу — оно формирует спрос. Формирование спроса порождает переход в интернет-среду за большей информацией. Такие цепочки становятся сегодня не столько тенденцией, сколько правилом», — отмечает Борис Омельницкий.

Кроме того, Борис рассказал об использовании данных пользователей в интернет-рекламе.

«20 лет мы развивали рекламные технологии в диджитал. Одновременно мы собирали данные о пользователях, что привело к разным оценкам со стороны потребителей рекламы. Поэтому Yandex сегодня активно занимается разработкой механизма безопасной верификации пользователей», — говорит докладчик.

2.2. Рунету — 25 лет (юбилей национального домена .RU)

Директор Координационного центра Андрей Воробьев рассказал об итогах уходящего года в российской доменной отрасли — он отметил, что в 2019 году удалось переломить нисходящий тренд в зонах .RU и .РФ, и в следующем году ожидается рост доменной зоны. Итоги года — заключительное событие в линейке юбилейных мероприятий, приуроченных к 25-летию домена RU.

«На самом деле сегодня уже практически ни одна национальная доменная зона не может похвастаться значительным ростом — сказывается множество внешних факторов, в том числе, например, серьезная конкуренция с социальными сетями. Но тем не менее в этом году нас очень радует домен .РФ, который в преддверии своего 10-летия нашёл свою „точку равновесия“ — 760 тысяч зарегистрированных доменных имён и, уверен, в следующем году будет расти. Кроме того, в юбилейный для кириллического домена .РФ 2020 год мы запланировали большое число образовательных мероприятий и проектов с разработчиками и сообществами и надеемся, что это позитивно отразится на его росте», — добавил Андрей Воробьев.

Михаил Анисимов заместитель руководителя отдела внешних коммуникаций Координационного центра национального домена сети Интернет рассказал про исследования, проведенные координационным центром домена РФ.

«В этом году мы провели ряд аналитических проектов. К примеру, одни из них — исследование, цель которого понять, как используется домен „.RU“. Для этого была сделана выборка и проведено сопоставление компаний, имеющих домены „.RU“. По данным исследования, лидерами цифрового присутствия являются компании, принадлежащие к розничной торговле», — отмечает Михаил Анисимов.

Наталья Мочу менеджер по работе с заинтересованными сторонами Восточной Европы и Центральной Азии Корпорации Интернета по присвоению имён и номеров (ICANN) остановилась на регуляторном развитии интернет-среды.

«ICANN уже более 10 лет поддерживает развитие диалога всех заинтересованных сторон на различных уровнях. Национальные формы управления интернета — это одно из самых популярных направлений в отрасли. Сегодня имеют место быть дискуссии, посвященные регуляторной политике стран в отношении пользования интернет-средой. Наша цель — формирование и поддержка глобального пользования Интернет-средой, а также обеспечение безопасности пользования на национальном уровне. Это положение является главной миссией ICANN,» — прокомментировала Наталья Мочу.

2.3. Социальные сети Рунета

Василий Черный директор по маркетингу Brand Analytics рассказал о трендах развития социальных сетей.

«Социальные сети сегодня — это пятая власть и новая валюта. В ноябре 49 млн активных пользователей социальных сетей написали около 1,3 млрд сообщений в месяц. В день публикуется приблизительно 25 млн картинок, а роль подкастов стремительно растет. Также появилась негативная тенденция: рост кибербуллинга — порядка 58% пользователей стало некомфортно находится в социальных сетях», — комментирует Василий Черный

Блок-3: Визионерский HOT-List «Рунет 2020»

Что нас ждет в 2020 году?

В рамках конференции «Рунет 2019: итоги года» был также презентован визионерский HOT-LIST трендов 2020 года.