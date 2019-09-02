«Рутинизация» увеличила число интернет-покупок в России

Российский рынок интернет-торговли в первом полугодии 2019 года вырос на 26%, достигнув 725 млрд рублей. В целом число интернет-покупок в России за январь — июнь увеличилось на 44%. Лидерами рынка стали Wildberries и Ozon, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Data Insight.

За первую половину 2019 года россияне сделали 191 млн заказов — почти столько же, как за весь 2016 год. На Wildberries, по собственным данным, заказы превысили 65 млн — практически в 2 раза больше, чем годом ранее. Это означает, что каждая третья онлайн-покупка в России делалась на сайте Wildberries. Оборот площадки, по ее данным, за полгода вырос на 79% до 85 млрд рублей. Столь стремительный рост связан с расширением ассортимента, увеличением сети пунктов выдачи заказов, снижением комиссии для поставщиков, перечисляет представитель компании.

Ozon в первом полугодии получил около 11,5 млн заказов (+85%), согласно Data Insight. Оборот Оzon за это время также увеличится на 80% до 31,9 млрд рублей, уточнил представитель ритейлера. В сутки площадка обрабатывала до 621 тыс. заказов. Во втором полугодии он обещает не меньшие темпы роста. Этому будут способствовать расширение логистической инфраструктуры, появление дополнительных новых сервисов для клиентов, рост продаж в регионах.

Интересно отметить, что рост лидеров не отнимает покупателей у остальных интернет-площадок, замечает партнер Data Insight Борис Овчинников: темпы роста остальных 500 крупнейших российских интернет-платформ тоже ускорились — до 21% по числу заказов против 14% за весь 2018 год.

Однако при росте числа онлайн-покупок каждая из них становится все дешевле: за полгода средний чек сократился на 14% до 3790 рублей. У Wildberries, по данным Data Insight, средний чек за полгода составил менее 1400 рублей, снизившись примерно на 10%. Одна покупка на Ozon в январе — июне в среднем обходилась в 2288 рублей без НДС и доставки (-2% год к году), по данным компании.

Произошла «рутинизация онлайн-покупок для десятков миллионов пользователей» — крупнейшие магазины улучшили сервис, сделав его стандартом, улучшился и клиентский опыт, считает партнер Data Insight Федор Вирин. «Именно это дало ускорение роста онлайн-торговли в конце 2018 г. и в 2019 г., которое также сохранится в ближайшие несколько лет», — полагает эксперт.