+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Рынок бытовой техники и электроники демонстрирует позитивную динамику спроса

По итогам первого полугодия 2017 г. продажи в штуках на рынке бытовой техники и электроники в России выросли на 2%, следует из исследования GfK. При этом оборот рынка в рублях остался практически на уровне прошлого года. Как сообщается, его стабильность поддерживает позитивная динамика продаж в денежном выражении в сегментах крупной бытовой техники и смартфонов. В небольшой плюс вышел и оборот рынка компьютерной техники.

По словам заместителя отдела исследований промышленных товаров GfK Rus Натальи Моржовой, слабая динамика рынка в денежном выражении на фоне восстановления спроса — «результат рационализации покупательского поведения». Многие покупатели предпочитают сэкономить вместо того, чтобы купить новинку одного из флагманских брендов.

«Сегодня у потребителя, чья покупательная способность еще не восстановилась, есть выбор — дождаться акции на желанную новинку или приобрести здесь и сейчас „что-то попроще“ с набором функций, который устраивает. Обе стратегии имеют место на рынке. Каждое четвертое устройство на рынке было куплено теми, кто охотится за выгодными сделками. Однако анализ продаж показывает, что потребители все чаще делают рациональный выбор в пользу либо простейших моделей, либо новинок в недорогих сегментах», — говорит Наталья Моржова.

Таб.1. Динамика продаж на рынке бытовой техники и электроники в России

Источник: Данные GfK Мониторинг розничных продаж, 2017 г.

Таб.2. Динамика продаж в сегментах рынка бытовой техники и электроники в России в 1 полугодии 2017 г. в сравнении с 1 полугодием 2016 г.

Источник: Данные GfK Мониторинг розничных продаж, 2017 г.

Исследование GfK проведено в городах с населением свыше 20 тыс. человек.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

18 августа / Комментарии
Студии «Мария» появятся в 150 магазинах «М.Видео»

Студии «Мария» появятся в 150 магазинах «М.Видео»

Компания «М.Видео», крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, и ведущий российский производитель кухонной мебели «Мария» планируют открыть кухонные студии в 150 гипермаркетах техники и электроники во всех крупнейших городах России. Пилотные точки продаж уже работают в Ростове, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и Тюмени.

далее →

17 августа / Комментарии
Магазины Media Markt появятся в каждом российском Metro Cash & Carry

Магазины Media Markt появятся в каждом российском Metro Cash & Carry

Media Markt в октябре 2017 г. откроются во всех магазинах Metro Cash & Carry в России, соглашение о предоставлении площади в 88 торговых центрах Metro было подписано вчера, сообщили представители компаний.

далее →

14 августа / Комментарии
«ИКЕА» установила в Парке Горького автоматы по продаже пледов

«ИКЕА» установила в Парке Горького автоматы по продаже пледов

Компания «ИКЕА» установила в московском Парке Горького вендинговые автоматы по продаже пледов. Этим летом погода в Москве непредсказуема – холодный дождь и ураганный ветер сменяются ярким солнцем и тропической жарой. Но капризы погоды не останавливают людей, желающих провести время на свежем воздухе.

далее →

14 августа / Комментарии
ФНС России сообщила о замене 100% старых касс на новые онлайн ККТ

ФНС России сообщила о замене 100% старых касс на новые онлайн ККТ

Более 1,15 млн новых касс зарегистрировано с сентября 2016 года, когда начался переход на новый порядок применения ККТ и передачи данных о сделках. К настоящему моменту поставлено на учет 100% всего парка контрольно-кассовой техники, которую планировалось зарегистрировать на первом этапе реформы.

далее →

11 августа / Комментарии
Cредний чек россиян продолжает худеть

Cредний чек россиян продолжает худеть

После небольшого подъема в июне средний чек в июле опять пошел вниз и остановился на отметке в 503 рубля. Таким образом, за месяц средний чек потерял 14 рублей или 2,7%. Более того, его значение оказалось ниже показателя годичной давности, когда средний чек равнялся 510 рублям.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!