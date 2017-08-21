Рынок бытовой техники и электроники демонстрирует позитивную динамику спроса

По итогам первого полугодия 2017 г. продажи в штуках на рынке бытовой техники и электроники в России выросли на 2%, следует из исследования GfK. При этом оборот рынка в рублях остался практически на уровне прошлого года. Как сообщается, его стабильность поддерживает позитивная динамика продаж в денежном выражении в сегментах крупной бытовой техники и смартфонов. В небольшой плюс вышел и оборот рынка компьютерной техники.

По словам заместителя отдела исследований промышленных товаров GfK Rus Натальи Моржовой, слабая динамика рынка в денежном выражении на фоне восстановления спроса — «результат рационализации покупательского поведения». Многие покупатели предпочитают сэкономить вместо того, чтобы купить новинку одного из флагманских брендов.

«Сегодня у потребителя, чья покупательная способность еще не восстановилась, есть выбор — дождаться акции на желанную новинку или приобрести здесь и сейчас „что-то попроще“ с набором функций, который устраивает. Обе стратегии имеют место на рынке. Каждое четвертое устройство на рынке было куплено теми, кто охотится за выгодными сделками. Однако анализ продаж показывает, что потребители все чаще делают рациональный выбор в пользу либо простейших моделей, либо новинок в недорогих сегментах», — говорит Наталья Моржова.

Таб.1. Динамика продаж на рынке бытовой техники и электроники в России

Источник: Данные GfK Мониторинг розничных продаж, 2017 г.

Таб.2. Динамика продаж в сегментах рынка бытовой техники и электроники в России в 1 полугодии 2017 г. в сравнении с 1 полугодием 2016 г.

Источник: Данные GfK Мониторинг розничных продаж, 2017 г.

Исследование GfK проведено в городах с населением свыше 20 тыс. человек.