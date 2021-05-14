Рынок доставки еды в 2021 году вырос на 40%

Несмотря на окончание локдауна сервисы доставки продуктов из магазинов и ресторанов остались крайне популярны среди россиян. Так, в I квартале 2021 года 20% всех расходов россиян на общепит приходились на доставку, причем каждый третий заказ потреблялся в офисе или дома, сообщает Forbes со ссылкой на данные потребительской панели NPD Group.

Рост сегмента доставки продуктов на дом за год (с марта 2020 года до марта 2021 года) составил 40%. Для сравнения, в прошлые годы доставка также росла — в 2018 году на 11% к 2017 году, в 2019 году на 23% к 2018 году.

Сервисами доставки люди стали пользоваться, приглашая в гости друзей, организуя встречи с семьёй, отмечая праздники. Кроме того, в I квартале 2021 года сразу на 5% выросла мотивация «утоления голода», когда человек заказывает продукты, чтобы просто поесть. Кроме того, люди охотно заменяют домашние блюда ресторанной едой, так как устали за время пандемии от ежедневной готовки.

В целом рынок фудсервиса не смог вернуться к доковидным показателям в начале 2021 года: расходы за I квартал 2021 года оказались на 8% ниже уровня 2020 года и на 7% ниже показателя 2019 года. При этом за первый квартал этого года российские рестораны и кафе потеряли 24% доходов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, кофейни и пекарни — 19%, а столовые — 26%.