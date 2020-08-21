Рынок дронов превысил 1,3 миллиарда рублей

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала российский рынок дронов за первое полугодие 2020 года. За первые шесть месяцев россияне приобрели 95 тысяч летающих аппаратов на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей, продажи выросли на 20% в штуках и 40% в деньгах по сравнению с первым полугодием 2019 года, что примерно вдвое выше, чем рост в 2019 году относительно 2018 года. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» продажи категории за полгода в денежном выражении увеличились на 50%.

Пик популярности дронов в этом году пришёлся на июнь — россияне приобрели беспилотных квадрокоптеров на 42% в штуках и 110% в деньгах больше, чем годом ранее. Средний чек составил 13,7 тыс. рублей. Повышенным интересом пользовались модели для фото- и видеосъёмки с качественными камерами Full HD или 4K, средняя цена на которые снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом.

«Квадрокоптеры покупают и для развлечений, и для работы. Для кого-то это недорогое хобби и возможность почувствовать себя ненадолго пилотом, в других случаях — полноценный рабочий инструмент с высококачественной камерой и оригинальными ракурсами для съемки. Мы видим, что качественные дроны становятся более доступными, при этом появляются новые сценарии и развиваются сферы их применения (видеомониторинг, картография, дрон-рейсинг, логистика, киносъемка и пр.). В первом квартале на российском рынке дроны стабильно демонстрировали позитивную динамику, в апреле после начала карантина оказались в „красной“ зоне, но уже с мая начали расти высокими темпами, многие покупатели выбирают дрон как гаджет для семейного досуга на свежем воздухе», — отмечает руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Ерёмин.

До 15% в штучных продажах и 70% в денежном выражении выросла доля продвинутых моделей с большим временем автономной работы из верхнего ценового сегмента от 30 тыс. рублей, преимущественно бренда DJI, которые выбирают как для персональной, так и коммерческой фото- и видеосъёмки. Позитивную динамику демонстрируют дроны начального класса за счёт невысокой стоимости (до 5 тыс. рублей) и расширения ассортимента. Такие модели приобретают чаще всего в качестве первого устройств и обучения управления полётами.

В период с января по июнь порядка 20% в продажах заняли беспилотные летательные аппараты с разрешением камеры Full HD и 4К. В денежном объёме рынка такие модели заняли более 65%. Наиболее высокую динамику продемонстрировали дроны Full HD — их продажи выросли в штуках в 3,7 раз и в 10 раз в деньгах. Основным драйвером стал ажиотажный интерес к складным и легким дронам DJI Mavic Mini и DJI Mavic Mini Fly More Combo, которые выгодно сочетают топовые технические характеристики и небольшую для такого типа устройств цену (в среднем 35 и 45 тыс. рублей соответственно). Проникновение профессиональных моделей и растущая доступность технологий способствовали увеличению доли дронов с защитой от столкновений с окружающими предметами (заняли порядка 20% продаж в штуках) и функцией следования за владельцем (около 15%). На модели с базовыми SD и HD камерами пришлось 60% проданных квадрокоптеров.

Российский бренд Pilotage второй год к ряду стал самым популярным брендом

По количеству проданных устройств первую строчку занял российский бренд дронов начального и среднего уровня Pilotage. В число лидеров вошли также Syma, DJI, SPL и Skymoto. В совокупности на топ-5 брендов пришлось порядка 80% продаж в штуках. Первое место на российском рынке по выручке от проданных устройств занимает DJI с долей более 70%. Самыми продаваемыми моделями оказались Pilotage Shadow HD FPV (RC62321), DJI Mavic Mini Fly More Combo и Pilotage Falcon X5W (RC61081). В топ-3 в денежном выражении оказались три модели DJI: Mavic Mini Fly More Combo, Mavic 2 Pro и Mavic Mini.