Рынок e-commerce в России: итоги 2016 года

Согласно данным нового исследования АКИТ, объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей. Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок.

Россия является самой крупной страной в Европе по количеству пользователей интернетом. Всего 84 млн человек ежемесячно посещают сеть. Вместе с тем, уровень проникновения интернета в России остается на уровне существенно более низком, чем в развитых странах – 70,4%. За прошедший год уровень проникновения интернета не вырос. Доля пользователей интернетом при помощи смартфонов выросла за год на 4,9 п.п. и составила 42,1% населения страны. Используют интернет на планшетах 19% населения.

Больше всего пользователей интернетом в возрастной группе от 16 до 29 лет – 97%. Среди людей в возрасте от 30 до 54 лет – 82%. Среди людей старше 55 лет – лишь 28%. Во многом с низким показателем доли пользователей среди лиц старше 55 лет и связан низкий уровень проникновения интернета в России в целом и отсутствие роста.

Объем рынка интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21% по сравнению с 2015 и составил 920 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что в 2017 году объем рынка составит более 1,1 трлн рублей.

Вместе с тем, рынок трансграничной торговли продолжает расти темпами, опережающими локальный рынок. Объем рынка трансграничной торговли в 2016 году вырос на 37% по сравнению с 2015 и составил 301,8 млрд рублей, что составляет 33% всего рынка интернет-торговли в России. Таким образом, доля трансграничной торговли выросла на 4 п.п. В 2017 году по прогнозам АКИТ объем трансграничной торговли превысит 400 млрд рублей.

Количество входящих международных отправлений с товарным вложением продолжает расти колоссальными темпами. В 2016 году их количество увеличилось на 102% (в то же время количество заказов на внутреннем рынке выросло лишь на 6%) и составило 233 млн отправлений. АКИТ предполагает, что в 2017 году количество входящий отправлений с товарным вложением составит около 400 млн штук.

Почта России продолжает увеличивать свою долю в доставке на рынке интернет-торговли. По результатам 2016 года доля увеличилась на 11 п. п. и составила 62%.

Самыми популярными товарными категориями, как на локальном рынке, так и на трансграничном являются электроника и бытовая техника, Одежда и обувь. При этом на локальном рынке доля одежды и обуви составляет 22%, в то время как на трансграничном – 36%. Также популярными категориями являются, товары для авто, парфюмерия и косметика, спорттовары и другие.

Самыми крупными регионами по доле интернет-торговли являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Кроме того, объем интернет-торговли крупный в Красноярском крае, Свердловской области, Тюменской области, Самарской области, Ростовской области и др.

Регионами с самым высоким темпом роста трансграничной торговли в 2016 году по сравнению с 2015 стали: Республика Северная Осетия-Алания – 68,3%, Ивановская область – 65,5%, Республика Мордовия – 65,4%, Республика Тыва – 63,2% и другие. При этом в Москве трансграничная торговля выросла на 36%, а в Санкт-Петербурге на 37,7%.

По-прежнему больше всего товаров в зарубежных интернет-магазинах россияне покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90%, из Евросоюза – 4%, США – 2%. При этом в денежном выражении Китай составляет 52%, Евросоюз 23%, США – 12%. Это говорит о невысоком среднем чеке покупок в Китае.

В целом более 64% покупок (транзакций) в зарубежных магазинах не превышают по стоимости 22 евро. Более 96% – не превышают по стоимости 150 евро.

Среди всех магазинов, торгующих в России наибольшую аудиторию (количество уникальных посетителей, зашедших на страницу магазина за Январь 2017) имеет Aliexpress – более 22 млн человек. На втором месте – Ozon.ru с аудиторией около 9 млн человек, далее идут Eldorado.ru, Dns-shop.ru, Mvideo.ru и другие.

Локальный рынок интернет-торговли Бытовой техникой и электроникой в 2016 году вырос на 17% и составил 208 млрд рублей. По прогнозам АКИТ в 2017 году объем рынка составит около 240 млрд рублей.

Доля интернет-торговли на рынке БТиЭ составляет 17,9%, что является высоким показателем по международным меркам.

Наиболее продаваемыми товарными категориями являются Компьютеры и ноутбуки – 28% и Телефоны и смартфоны – 22%. В 2016 году вновь есть тренд роста регионов более ускоренного, по сравнению с центральным, что говорит о постепенном возвращении потребительской активности.

«Сегодня мы видим одновременно два взаимоисключающих тренда. Первый: все властные структуры заметили, что существует интернет-торговля и очень озаботились состоянием отрасли. В этом есть благо: интернет-торговле пытаются помочь, ее пытаются регулировать, выводить ее «серую» часть в «белое» поле. Государство хочет, чтобы интернет-торговля стала белой, прозрачной, понятной всему обществу, и, в первую очередь, самому государству с точки зрения налогообложения, правил работы и т.д. Второй тренд заключается в том, что государство ничего не хочет делать для того, чтобы эту самую российскую интернет-торговлю защитить.

Одновременно с белой, честной и контролируемой интернет-торговлей оно защищает очевидно «черную», «оффшорную» кроссбордерную, ввозящую в Россию товар без налогов и пошлин. Государство никак не может ее отрегулировать, хотя полтора года непрерывно идут разговоры о том, что нужно сделать равные условия между российской и зарубежной интернет-торговлей. До сих пор нет никакого четкого закона, вводящего пошлины и налоги для огромной оффшорной дыры в российской таможне, которая называется «трансграничная интернет-торговля».

Сегодня уже сотни миллионов товаров беспошлинно и безналогово поступают на территорию РФ. К огромному сожалению, не хватает небольшого, но стратегического усилия, которое бы сдвинуло ситуацию с мертвой точки. При этом мы видим, что кроссбордер занимает в России долю уже 33%. Пройдет еще два года, и от российской интернет-торговли не останется вообще ничего, мы будем продавать исключительно китайские товары, а для Китая Россия станет рынком для беспошлинной торговли на нашей территории.

Кроме того, мы видим, что в России значительно улучшилась ситуация с логистикой, и мы очень рады, что Почта России становится самым главным логистом на российском рынке. Почта России очень хорошо укрепила свои позиции, но, к сожалению, улучшение ее работы – это удар по российскому ритейлу, потому что именно Почта является основным перевозчиком кроссбордерных товаров и проводником оффшорной интернет-торговли в РФ. Необходимо как можно быстрее внедрить понятные действенные методы взятия налоговых пошлин со всех посылок, которые поступают на территорию нашей страны. Когда Почта поможет нам это сделать, она сможет стать не только самым крупным логистическим игроком, но и огромным донором российского бюджета», комментирует исследование Алексей Федоров, Президент АКИТ.

Презентация исследования "Рынок интернет-торговли в России: результаты 2016"