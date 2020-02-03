Рынок электронных и аудиокниг в России вырос на 35%

Продажи электронных и аудиокниг в России по итогам 2019 года выросли на 35%, до 6,5 млрд руб., достигнув 10% от всего российского книжного рынка без учета учебников, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

Весь рынок книг в России в 2019 году вырос на 7%, до 92 млрд руб. (с учетом учебников), оценивали ранее в «Эксмо-АСТ». В структуре продаж «Эксмо-АСТ» цифровые книги по итогам 2019 года также занимают почти 10%, в 2018 году доля составляла около 7%, сообщил президент группы Олег Новиков. Рост продаж цифровых книг «Эксмо-АСТ» по итогам 2019 года составил 30%.

Выручка группы «Литрес» в 2019 году выросла на 43,5%, составив более 4,4 млрд руб. Драйвером, в частности, стал сегмент самиздата, уточнили в компании. Выручка платформы «Литрес: Самиздат» выросла на 218% и составила около 10% от всех розничных продаж электронных книг на сайте и в приложении. Оборот сервиса Bookmate в России и СНГ в 2019 году практически удвоился, до 500 млн руб., основной драйвер — увеличение каталога, рассказали в компании.

На продажи аудиокниг в «Литресе» приходится около 1,5 млрд руб., или около 2,5% всего книжного рынка без учёта учебников. Драйвером, в частности, стал сегмент самиздата. Так, выручка платформы «Литрес: Самиздат» выросла на 218% и составила около 10% от всех розничных продаж электронных книг на сайте и в приложении.

По мнению участников рынка, росту сегмента помогает то, что цены в нем растут медленнее, чем на печатные книги. Помимо распространения мобильных устройств росту способствует низкая стоимость интернета и распространение дистанционных способов платежей, считают в «Литресе». При этом растет вовлеченность аудитории в использование форматов: если в 2018 году 45% пользователей слушали аудиокниги не менее одного раза в неделю, то в 2019-м — уже 58%.

По прогнозу Bookmate, рост рынка электронных и аудиокниг продолжится в ближайшие годы, в 2020 году его объем составит не менее 8–9 млрд руб. В «Литресе» прогнозируют, что доля сегмента в этом году превысит 12,5% от книжного рынка без учета учебников.