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Рынок электронных книг растёт за счёт мобильных устройств

Продажи электронных книг в России в первом полугодии 2017 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза, составив 1,7 млрд руб. Об этом сообщили ресурсу «Коммерсантъ» в компании «ЛитРес», занимающейся реализацией электронной литературы в России и странах СНГ.

Согласно прогнозу специалистов компании, объём рынка электронных книг в 2017 году составит 3,8 млрд рублей и превысит прошлогодний показатель на 46 %.

Реализация электронных книг уже достигает 30–50 % от продаж бумажных. Наиболее высокий показатель в жанрах фантастики и фэнтези.

Вслед за ростом рынка, такими же темпами растёт и выручка «ЛитРес», увеличившаяся в первом полугодии по сравнению с прошлым годом на 52 % до 932,5 млн руб. Реализация аудиокниг выросла на 40%. В 2017 году «ЛитРес» планирует получить выручку в 2,1–2,3 млрд руб. против 1,5 млрд в 2016 году. Свою долю на рынке компании оценивает в 59 %, из них 55 % занимает флагманский сайт, 4 % — подписочный сервис MyBook.

По мнению директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова, на спрос в большей мере влияет не борьба с пиратством, а низкие цены на электронные издания по сравнению с бумажными. На рост рынка, как полагают в «ЛитРесе», также повлиял высокий уровень распространения смартфонов и использования мобильного Интернета.

Электронные книги всё больше читают с мобильных устройств, отметили в компании. В пользу этого вывода говорят данные Ipsos Comcon, согласно которым с 2013 года доля владельцев смартфонов выросла с 22 % участников опросов до 62 %, тогда как доля владельцев электронных книг снизилась с 8 % до 5 %.

Автор: Анна
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