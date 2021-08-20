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Рынок FMCG вернулся к росту после 12 месяцев снижения

Рынок товаров повседневного спроса (Fast Moving Consumer Goods, FMCG) впервые продемонстрировал положительную динамику после 12 месяцев снижения, свидетельствуют данные NielsenIQ.

Объем продаж в натуральном выражении почти вернулся на допандемийный уровень: разница между вторым кварталом 2019 года и аналогичным периодом 2021-го составляет 0,2%. Основной вклад внесли сезонные категории, продажи которых выше в летние месяцы: энергетические напитки, безалкогольные газированные напитки и вода. Продажи табака и непродовольственных категорий продолжили снижение.

По итогам 12 месяцев, закончившихся в июне 2021 года, продажи в штуках сократились на 0,4%, в денежном выражении — выросли на 3,9%. Продовольственному сегменту удалось выйти в плюс (0,3%), рост продемонстрировала алкогольная группа (3,3%).

NielsenIQ

«Текущий рост FMCG-рынка во многом обусловлен эффектом низкой базы 2020 года, когда сокращение потребления достигло своего пика после долгого периода стагнации. Однако есть основания надеяться, что позитивная динамика сохранится и в третьем квартале.

О полном восстановлении можно будет говорить после того, как фактор высокой инфляции перестанет влиять на покупателя: не стоит забывать, что в данном периоде денежные продажи FMCG выросли на 8,6%, но при этом инфляция за этот же период составила около 10,2%».

Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия

Продовольственные товары

Рынок продовольственных категорий (без учета алкоголя) вырос на 4,6% в денежном и на 2,2% в натуральном выражении. Его основным драйвером стали категории напитков — энергетики, квас, холодный чай, вода, безалкогольные газированные напитки, продажи которых выросли сразу на 15,6% в денежном, 9,2% в натуральном выражении, что стало самым высоким показателем среди всех групп продовольственных товаров. Двузначные темпы роста в денежном выражении также демонстрирует мороженое, масла и соусы.

NielsenIQ

«Двузначный рост продаж напитков и мороженого — закономерное явление второго квартала, в котором такие сезонные категории традиционно показывают высокие результаты, особенно по сравнению с неординарным 2020 годом. Интерес представляет то, что произойдет на рынке в третьем и четвертом кварталах — именно они позволят более точно оценить, в каком направлении эволюционируют потребительские привычки».

Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия

Непродовольственные товары

Динамика в непродовольственном сегменте рынка остается слабее: продажи в денежном выражении сократились на 1,2%, в натуральном — на 6,1%. Как отмечает Константин Локтев, сегмент особенно пострадал в 2020 году, что до сих пор сказывается на состоянии рынка. «В апреле и мае 2021 года он впервые вышел в плюс, однако в июне динамика замедлилась и снова ушла в отрицательную зону», — комментирует он.

Наиболее сильное снижение натуральных продаж заметно в двух категориях: детские товары и товары для бритья — на 12% и 10,2% соответственно. Единственной группой, которой удалось продемонстрировать рост, стали небольшие категории, не входящие в крупные сегменты рынка: средства против насекомых, батарейки, кухонные полотенца, средства для удаления налета, освежители воздуха — «другие» непродовольственные товары.

«Самое сильное снижение темпов продаж в непродовольственной группе демонстрируют товары для детей и товары для бритья. И если ситуацию в первой категории можно связать с активным перетеканием продаж в онлайн-канал, который постепенно движется к статусу основного для детских категорий, то во втором случае все еще сказывается влияние удаленной работы и ограничения социальных контактов. Остается надеяться, что с ростом социальной активности мы увидим восстановление этой индустрии».

Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами NielsenIQ Россия

Данные аудита NielsenIQ включают продажи упакованных товаров в продовольственных и непродовольственных категориях (всего более 250) в магазинах современной торговли — розничные сети федерального, регионального и местного уровня, и традиционной торговли — рынки, киоски, павильоны, в городах с населением свыше 10 тыс. человек.

Автор: Анна
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