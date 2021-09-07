+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Рынок фулфилмента и последней мили в столичном регионе: текущее состояние и перспективы развития?

Эти вопросы будут центральными на 5-м Международном форуме «СКЛАД и ЛОГИСТИКА для E-COMMERCE», где после летних отпусков в преддверии начала высокого сезона 15 сентября в гостинице Холидей Инн Сокольники соберутся эксперты и представители системных компаний, для обмена опытом, а также обсуждения текущей ситуации и возможностям улучшения клиентского сервиса.

Ключевые темы

  • Дискуссия «Рынок E-commerce в России. Аналитика. Цифры. Факты. Тренды»
  • Дискуссия «Где и какие типы складских помещений нужны в столичном регионе? Есть ли будущее у многоэтажных складов?»
  • Дискуссия «Какие технологии востребованы в работе современного склада (фулфилмент/e-commerce/курьерская служба: роботы, сортеры, конвейеры?»
  • Дискуссия «Рынок фулфилмента в столичном регионе: текущее состояние и перспективы развития? Почему каждый год появляются новые игроки и часто терпят фиаско?»
  • Дискуссия «Последняя миля: ПВЗ, постоматы, почтоматы, курьерская доставка: ключевые цифры и факты по развитию. Какие пути улучшения клиентского сервиса?»

В дискуссиях примут участие признанные эксперты рынка!

Александр ИВАНОВ, Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (г. Москва)

Антон МИЗУНОВ, Директор по развитию ГК «СКЛАДЫ РОССИИ» (г. Москва)

Анна КОЛОМЕНСКАЯ, Руководитель направления по развитию фулфилмента АО «Почта России» (г. Москва)

Алексей СЛЯДНЕВ, Территориальный менеджер Major Terminal (г. Санкт-Петербург)

Екатерина АНЦИФЕРОВА, Директор по продажам Hermes Russia (г. Москва)

Андрей ПОДДУБНЫЙ, Начальник подразделения по централизованному снабжению, ИКЕА Россия (г. Москва)

Анна МАТВЕЕВА, Директор по операциям DPD в России (г. Москва)

Мария ЗАЙЦЕВА, Заместитель генерального директора по коммерции «СберЛогистика» (г. Москва)

Сергей РЫЧАГОВ, Независимый эксперт, 20-летний опыт работы в компаниях «Балтимор», МЕТРО, OBI, Почта России, Otto Group, LaModa (г. Тверь)

Алексей ЖУКОВ, Исполнительный директор в ReWorker (г. Москва)

Алексей ЛАРИОНОВ, к.э.н, независимый эксперт, директор консалтинговой компании MCP RUSSIA, экс-топ-менеджер Cainiao (группа Алибаба) в России, профессионал с более чем 20-летним опытом практической работы в компаниях Lucent Technologies, Henkel, Prisma, Юлмарт (г. Санкт-Петербург)

Алексей ПРЫГИН, Генеральный директор Top Delivery (г. Москва)

Александр ВОРОНОВ, Руководитель направления внутригородской логистики компании СДЭК (г. Москва)

Григорий ФРЕНКИН, Заместитель генерального директора PickPoint (г. Москва)

Тембот КЕРЕФОВ, операционный директор Я.Доставка (г.Москва)

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

6 сентября / Комментарии
«Додо Пицца» представила собственный электроскутер для доставки

«Додо Пицца» представила собственный электроскутер для доставки

Команда Дмитрия Трояна, крупнейшего франчайзи «Додо», совместно с заводом «Форвард» из Нижнего Новгорода разработала и собрала собственный электроскутер для доставки. Пока трехколесный электроскутер протестируют только в Самаре.

далее →

2 сентября / Комментарии
AliExpress Россия открывает собственный фулфилмент-центр в Подмосковье

AliExpress Россия открывает собственный фулфилмент-центр в Подмосковье

До конца года компания запустит еще несколько фулфилмент-центров в нескольких регионах России с общей площадью не менее 200 тысяч квадратных метров

далее →

2 сентября / Комментарии
«М.Видео» протестировала экспресс-доставку в космос

«М.Видео» протестировала экспресс-доставку в космос

Компания «М.Видео» в рамках развития экспресс-форматов доставки вместе с агентством креативных коммуникаций BlackLight протестировал беспилотный автоматический стратостат, который доставил сотню беспроводных зарядок в космос, на высоту 30 000 метров.

далее →

1 сентября / Комментарии
Dostavista сменила название на Borzo и привлекла от инвесторов $35 млн

Dostavista сменила название на Borzo и привлекла от инвесторов $35 млн

Компания Borzo решила объединить все свои проекты в десяти странах под одной торговой маркой. Ранее в России она работала под брендом Dostavista, теперь курьерская служба также сменит название на Borzo. По данным Crunchbase, платформа привлекла от инвесторов $35 млн.

далее →

30 августа / Комментарии
Почта России запустила бонусную программу по всей стране

Почта России запустила бонусную программу по всей стране

Почта России запустила бонусную программу на всю Россию. Теперь, оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты смогут получать бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!