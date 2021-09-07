Рынок фулфилмента и последней мили в столичном регионе: текущее состояние и перспективы развития?

Эти вопросы будут центральными на 5-м Международном форуме «СКЛАД и ЛОГИСТИКА для E-COMMERCE», где после летних отпусков в преддверии начала высокого сезона 15 сентября в гостинице Холидей Инн Сокольники соберутся эксперты и представители системных компаний, для обмена опытом, а также обсуждения текущей ситуации и возможностям улучшения клиентского сервиса.

Ключевые темы

Дискуссия «Рынок E-commerce в России. Аналитика. Цифры. Факты. Тренды»

Дискуссия «Где и какие типы складских помещений нужны в столичном регионе? Есть ли будущее у многоэтажных складов?»

Дискуссия «Какие технологии востребованы в работе современного склада (фулфилмент/e-commerce/курьерская служба: роботы, сортеры, конвейеры?»

Дискуссия «Рынок фулфилмента в столичном регионе: текущее состояние и перспективы развития? Почему каждый год появляются новые игроки и часто терпят фиаско?»

Дискуссия «Последняя миля: ПВЗ, постоматы, почтоматы, курьерская доставка: ключевые цифры и факты по развитию. Какие пути улучшения клиентского сервиса?»

В дискуссиях примут участие признанные эксперты рынка!

Александр ИВАНОВ, Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (г. Москва)

Антон МИЗУНОВ, Директор по развитию ГК «СКЛАДЫ РОССИИ» (г. Москва)

Анна КОЛОМЕНСКАЯ, Руководитель направления по развитию фулфилмента АО «Почта России» (г. Москва)

Алексей СЛЯДНЕВ, Территориальный менеджер Major Terminal (г. Санкт-Петербург)

Екатерина АНЦИФЕРОВА, Директор по продажам Hermes Russia (г. Москва)

Андрей ПОДДУБНЫЙ, Начальник подразделения по централизованному снабжению, ИКЕА Россия (г. Москва)

Анна МАТВЕЕВА, Директор по операциям DPD в России (г. Москва)

Мария ЗАЙЦЕВА, Заместитель генерального директора по коммерции «СберЛогистика» (г. Москва)

Сергей РЫЧАГОВ, Независимый эксперт, 20-летний опыт работы в компаниях «Балтимор», МЕТРО, OBI, Почта России, Otto Group, LaModa (г. Тверь)

Алексей ЖУКОВ, Исполнительный директор в ReWorker (г. Москва)

Алексей ЛАРИОНОВ, к.э.н, независимый эксперт, директор консалтинговой компании MCP RUSSIA, экс-топ-менеджер Cainiao (группа Алибаба) в России, профессионал с более чем 20-летним опытом практической работы в компаниях Lucent Technologies, Henkel, Prisma, Юлмарт (г. Санкт-Петербург)

Алексей ПРЫГИН, Генеральный директор Top Delivery (г. Москва)

Александр ВОРОНОВ, Руководитель направления внутригородской логистики компании СДЭК (г. Москва)

Григорий ФРЕНКИН, Заместитель генерального директора PickPoint (г. Москва)

Тембот КЕРЕФОВ, операционный директор Я.Доставка (г.Москва)