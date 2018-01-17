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Рынок игр для консолей в 2017 впервые показал рост за последние три года

Компания «М.Видео» и игровой проект M.GAME подвели итоги развития рынка видеоигр игр в 2017 году — всего россияне приобрели более 2,25 млн игр для консолей и ПК на общую сумму около 5 млрд рублей.

Потребление игр в натуральном выражении осталось на уровне 2016 года, в денежном — выросло на 20%, основным драйвером выступили консольные игры, в том числе, более дорогие игры для приставок нового поколения. В 2017 году, по оценкам «М.Видео», в России было продано два миллиона видеоигр для консолей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Позитивную динамику демонстрировали и игры для приставок от Sony, и для Xbox.

В 2014 году рынок видеоигр для приставок достиг отметки в 3,14 млн копий, после чего количество покупаемых игр снижалось из года в год. В 2016 году объем продаж составил 1,8 млн копий. В 2017 году рынку удалось стабилизироваться и показать рост.

Продажи игр для ПК продолжают снижаться. За год они уменьшились вдвое.

«На восстановление рынка консольных игр повлияли сразу несколько важных факторов, — считает руководитель департамента „Развлечения и Фото/Видео“ компании „М.Видео“ Олег Резников. — Во-первых, 2017 год был очень щедрым на качественные, популярные игры. Продолжение получили такие культовые серии как Forza Motorsport, Call of Duty, Assassin’s Creed, Uncharted, FIFA и другие. Во-вторых, несмотря на то, что новые версии приставок PlayStation 4 Pro и Xbox One S вышли в прошлом, 2016 году, популярность они приобрели уже в 2017-м. В „М.Видео“ также действовали специальные цены на консоли и игры к ним. Так, комплект PlayStation 4 с тремя играми и подпиской PS+ на три месяца в подарок стоил 19 990 рублей».

Что касается фаворитов, то и игроки, имеющие nextgen-консоли, и те, кто играет на приставках прошлого поколения, больше всего внимания уделили спортивному симулятору «FIFA 18». Игры этой серии традиционно занимают первые строчки списков самых продаваемых, в 2016 году номером один по продажам стала предыдущая часть — «FIFA 17». Также, среди самых популярных консольных игр оказались «Uncharted: утраченное наследие», «Minecraft», «Battlefield 1», «GTA 5» и «Assassin’s Creed:Истоки».

Самые популярные игры для консолей 2017 по оценкам «М.Видео» (российский рынок, шт)

Sony PlayStation 4

  1. FIFA 18
  2. Horizon: Zero dawn
  3. FIFA 17
  4. GTA 5
  5. Battlefield 1

Sony PlayStation 3

  1. FIFA 17
  2. FIFA 18
  3. GTA 5
  4. Minecraft
  5. Far Cry 4

Microsoft Xbox One

  1. FIFA 18
  2. GTA 5
  3. FIFA 17
  4. Battlefield 1
  5. FORZA Horizon 3

Microsoft Xbox 360

  1. FIFA 17
  2. GTA 5
  3. FIFA 18
  4. Minecraft
  5. Far Cry 4

Игровое направление является одним из драйверов рынка электроники. Так, по итогам 2017 года оборот игровых консолей и аксессуаров к ним в деньгах и штуках вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Темпы роста продаж в «М.Видео» в два раза превышают рыночные. Рыночная доля ритейлера в продажах приставок, аксессуаров к ним и игр достигает более 40%.

В 2018 году борьба за геймеров развернётся с новой силой — Microsoft выпустил мощную консоль Xbox One X, а Nintendo — приставку Switch, которую можно использовать, как дома, так и за его пределами. Растёт популярность игр с виртуальной реальностью. И не стоит забывать про новые ожидаемые игровые релизы, такие как Red Dead Redemption 2, God of War и Detroit: Become Human.

Автор: Анна
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