Рынок игровых консолей ожидает бурный рост

Объединенная компания Связной | Евросеть спрогнозировала, каким будет рост продаж в сегменте игровых консолей по итогам 2018 года.

Так, по прогнозам с января по декабрь этого года продажи игровых консолей покажут значительный рост на 33% в натуральном и денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 12 месяцев 2018 года в России будет продано продано 629 тыс штук на сумму 12,7 млрд рублей.

Топ популярных брендов выстроился в следующем порядке: Sony, Microsoft, Nintendo.

«Сегодня идёт большая конкуренция между игровыми приставками и ПК. Конечно, компьютеры среди геймеров остются более предпочтительными, но из года в год появляется большее количество игр, в которые можно и удобнее играть только на игровых приставках. Этим и объясняется рост продаж этой категории товаров», — подчеркивает вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Наиболее популярным бандлом в этом году стал PS4 SLIM + Horizon Zero Dawn + Gran Turismo Sport + Uncherted 4А 4 A Thef's end + 3 Month plus member.