Рынок интернет-рекламы резко замедлил свой рост

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2020 года. Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил свыше 115 млрд.рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Отметим, что в I квартале 2019 года рекламный рынок также показал рост в 4%, что было названо худшим показателем за последние четыре года. В 2018 году расходы рекламодателей выросли на 12%, в 2017-ом — на 13%, в 2016-м — на 18%. В текущем году рекламный рынок остается на уровне этого антирекорда.

Пандемия коронавируса ударила и по сегменту интернет-рекламы, которая по итогам квартала составила крупнейшую часть рекламных бюджетов (48%). Она резко замедлила свой рост: сегмент вырос на 10%, до 56 млрд руб., хотя по итогам года показывал рост на 20%.По данным АКАР и в IAB Russia, объем сегмента performance-рекламы (с оплатой за действие) вырос на 11,8%, до 49,1 млрд руб., поисковая реклама выросла на 11%, до 24,8 млрд руб., а контекстная — на 12,4%, до 24,3 млрд руб. Объем instream-рекламы (в видео) упал на 6%, до 2,3 млрд рублей.

Телереклама, на которую приходится 37% всех бюджетов, по данным АКАР, вернулась к росту после падения на 6% по итогам 2019 года. В первом квартале этот сегмент вырос на 3%, до 43 млрд руб. Как считают эксперты, на телерекламе последствия COVID-кризиса практически не отразились в первом квартале из-за технического фактора сроков постановки ее в эфир и строгости договорных обязательств.

Объемы рекламы на радио и в прессе в первом квартале ускорили падение. Бюджеты рекламодателей на радио сократились в первом квартале на 17%, до 2,9 млрд руб., в прессе — на 22%, до 2,8 млрд руб. По сегменту наружной рекламы члены комиссии АКАР не пришли к единому мнению, но ассоциация решила, что объем этого рынка не изменился и составил 11 млрд руб.