Рынок интернет-рекламы резко замедлил свой рост
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2020 года. Суммарный объем рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил свыше 115 млрд.рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Отметим, что в I квартале 2019 года рекламный рынок также показал рост в 4%, что было названо худшим показателем за последние четыре года. В 2018 году расходы рекламодателей выросли на 12%, в 2017-ом — на 13%, в 2016-м — на 18%. В текущем году рекламный рынок остается на уровне этого антирекорда.
Пандемия коронавируса ударила и по сегменту интернет-рекламы, которая по итогам квартала составила крупнейшую часть рекламных бюджетов (48%). Она резко замедлила свой рост: сегмент вырос на 10%, до 56 млрд руб., хотя по итогам года показывал рост на 20%.По данным АКАР и в IAB Russia, объем сегмента performance-рекламы (с оплатой за действие) вырос на 11,8%, до 49,1 млрд руб., поисковая реклама выросла на 11%, до 24,8 млрд руб., а контекстная — на 12,4%, до 24,3 млрд руб. Объем instream-рекламы (в видео) упал на 6%, до 2,3 млрд рублей.
Телереклама, на которую приходится 37% всех бюджетов, по данным АКАР, вернулась к росту после падения на 6% по итогам 2019 года. В первом квартале этот сегмент вырос на 3%, до 43 млрд руб. Как считают эксперты, на телерекламе последствия COVID-кризиса практически не отразились в первом квартале из-за технического фактора сроков постановки ее в эфир и строгости договорных обязательств.
Объемы рекламы на радио и в прессе в первом квартале ускорили падение. Бюджеты рекламодателей на радио сократились в первом квартале на 17%, до 2,9 млрд руб., в прессе — на 22%, до 2,8 млрд руб. По сегменту наружной рекламы члены комиссии АКАР не пришли к единому мнению, но ассоциация решила, что объем этого рынка не изменился и составил 11 млрд руб.
Исполнительный директор СППИ ГИПП Мирошников П.П.:
«От имени издательского сообщества считаем необходимым внести некоторые дополнения к данным, предоставленным АКАР по сегменту «Принт».
Как известно, эти данные отражают только динамику доходов от прямых рекламных размещений (полосная реклама). Основной расчетной базой для них являются данные Mediscope, в которые попадает только один вид рекламных доходов издательских домов, вес которого, в силу объективных обстоятельств, меняется.
Издательский бизнес давно уже шире и гораздо более вариативнее, чем полосы на страницах своих печатных изданий. Для абсолютно большинства игроков сегмента уже давно основным направлением бизнеса является производство качественного мультимедийного контента вне зависимости от формата и носителя.
Кроме полосной рекламы, дополнительными и немалыми доходными статьями бизнеса являются: организация и проведение мероприятий, прямая и performance-реклама на интернет сайтах и в социальных сетях, рекомендательные системы контента, в том числе с возможностью e-commerce, создание клиентских печатных и digital проектов (custom publishing), создание white-label контента, видео production, подкасты, партнерства и коллаборации и многое другое.
Пропорция между полосной рекламой и другими видами доходов с каждым годом меняется в пользу последних, бизнес-портфель активно диверсифицируется. Соответственно, зависимость издателей от одного вида доходов с каждым годом сокращается, а общая динамика бизнеса не равна динамике только одного направления.
Безусловно, издательский бизнес, как и все остальные игроки, находится под влиянием общей негативной ситуации в стране и в экономике, однако, его оценка по одной статье доходов, является неполной, и не отражает объективного положения дел в сегменте.
Дополнительные доходные статьи бизнеса издателей, прежде всего т.н. центрального сегмента, т.е. ведущих издательских домов составляют по нашей совместной экспертной оценке не менее 30% от суммы дохода в сегменте принт. Таким образом, по нашим оценкам, суммарно доходы издательского бизнеса при учете всех его диверсифицированных статей отличаются на 5-6 млрд.рублей в большую сторону от оценки Комиссии экспертов АКАР, что говорит о том, что динамика издательского бизнеса гораздо более положительная и стабильная как в газетном, так и журнальном сегментах».