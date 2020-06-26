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Рынок интернет-торговли России увеличился на 7 млн покупателей

В период пандемии число новых клиентов на рынке электронной коммерции достигло 7 млн человек. Всего услугами рынка интернет-продаж пользуются порядка 60 млн россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).

По оценкам директора по исследованиям Data Insight Бориса Овчинникова, ряды клиентов маркетплейсов пополнились примерно на 10 млн человек. «Эпопея» с карантином даст рынку интернет-торговли долгосрочный позитивный толчок, уверен он. Часть новых клиентов уйдет обратно в традиционную торговлю со снятием ограничений, однако большая доля останется в онлайне.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что приток новых покупателей в период пандемии в среднем по рынку в каждом интернет-магазине составил 200% год к году. Например, в Wildberries число новых покупателей в апреле и мае увеличилось вдвое, по сравнению с годом ранее, рассказали в ее пресс-службе, добавив, что пандемия способствовала росту интернет-аудитории даже в небольших населенных пунктах.

Со снятием ограничений отмечаются небольшие колебания в онлайн-заказах, но они незначительны, отмечают в АКИТ. В июне в отдельных группах товаров спрос возвращается к стабильным показателям. Пандемия сформировала у людей новые паттерны поведения, теперь большинство покупателей останутся в сфере интернет-торговли, считает Артем Соколов.

По данным Nielsen онлайн-продажи сегмента FMCG в России с мая 2019 года по апрель 2020 года выросли на 92% в денежном выражении к тому же периоду 2018−2019 годов. Отмечен также значительный рост популярности в онлайне у ряда продуктов: например, онлайн-продажи конфет в апреле выросли на 560%, чипсов — на 346%, шоколадных плиток — на 250% к аналогичному периоду прошлого года. При этом указанные товары нередко оказываются в полтора раза дороже в онлайне, чем в офлайне.

Автор: Анна
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