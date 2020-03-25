Рынок книг и прессы ощутил спад продаж

За последние несколько недель офлайн-продажи книг и прессы резко упали. На ситуации отрицательно сказалось снижение пассажиропотока в метро и отмена авиарейсов. При этом стоимость производства продукции выросла из-за скачка курса валют, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издателей.

По оценке президента группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, в Москве и Санкт-Петербурге розничные продажи книг снизились на 30%, также снижение фиксируется на Урале. В краткосрочной перспективе ожидается снижение продаж до 50%, а если режим карантина будет ужесточаться, то и до 70%. В издательском доме «Лев», выпускающегм детские журналы, зафиксировали снижение на 20%. В «Альпина нон-фикшн» говорят о падении продаж в офлайне на 30−40%

Все опасаются карантина и полного закрытия магазинов. Газеты уже начинают корректировать объем тиража из-за сократившегося пассажиропотока в метро и отмены авиарейсов, говорит коммерческий директор типографской группы «Прайм принт» Андрей Малахов. Если в крупных городах будет введен чрезвычайный режим, платное и бесплатное распространение газет и журналов почти наверняка остановится, что приведет к приостановке почти всех полиграфических предприятий страны, опасается он.

На ситуацию в прессе накладывается и сокращение рекламных доходов. Расходы на рекламу в этом сегменте, по данным АКАР, уменьшились на 12%, в то время как радио стагнировало, Out of Home показывал рост на 3%.

При этом растет стоимость производства печатной продукции, в частности импортной мелованной бумаги. Бумага российского производства и полиграфические услуги пока не подорожали, но в неформальных беседах уже анонсировано подорожание бумаги с середины апреля минимум на 10%, отмечает гендиректор «Альпина Паблишер» Алексей Ильин. В связи с ситуацией Российский книжный союз готовят обращение о мерах поддержки отраслей, говорят знакомые с ситуацией собеседники издания: предложения будут касаться цен на бумагу, снижения налогов, арендных платежей и процентных ставок по кредитам.