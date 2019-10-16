Рынок «магазинов на диване» пережил провальное лето

Рынок «магазинов на диване» переживает кризис на фоне снижения покупательской способности населения. В связи с этим ряд российских каналов-телемагазинов обратились к операторам платного ТВ о снижении закрепленных в договорах сумм вознаграждения за вещание в их сетях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, близкого к одному из крупных операторов.

По оценке заместителя гендиректора HSR24 Кирилла Фролова, продажи в традиционно низком летнем сезоне в 2019 году просели к предыдущему году на 20−30% и стали самыми низкими за последние пять лет. Некоторые операторы завышают оценки своей абонентской базы на фоне ее оттока, уверен Фролов. Кроме того, телемагазины стремятся заложить риск ухода абонентов платного ТВ в связи с переходом на эфирное цифровое вещание.

Подобные переговоры ведутся регулярно, но особой активности достигли в 2019 году, подтвердил руководитель ТВ-дистрибуции Shop & Show Сергей Крестьянкин. Он связывает это с усилением конкуренции между телемагазинами, которой пользуются операторы, устраивая «закрытые аукционы на продажу кнопки».

По оценке Кирилла Фролова, оборот российского рынка телемагазинов без учета интернета и каталогов составляет около 60−80 млрд руб. в год, по итогам 2019 года падение может достигнуть 15%. Основная причина — снижение покупательской способности: если в 2014−2015 году люди покупали товары не первой необходимости, то сейчас покупают то, без чего не могут обойтись, и то, что позволит сэкономить.

Повлияла и конкуренция с интернет-гигантами вроде AliExpress, «зачастую предлагающего тот же ассортимент, только существенно дешевле», полагает главный редактор портала «Кабельщик» Яна Бельская. Она отмечает, что многие телемагазины ушли с рынка за последние несколько лет: в 2014 году вещание в телесетях прекратил канал «Уютный», в 2017-м — IQ Shop, в 2018-м — TV Sale и «Ювелирочка мода», в 2019-м — «Бум-ТВ».

Операторам известно о проблемах телемагазинов. Регулярные переговоры о размере вознаграждения подтвердили в «НТВ-Плюс», «Орионе» и «Вымпелкоме». В «Ростелекоме» заявили, что считают текущие условия сотрудничества с телемагазинами обоснованными и взаимовыгодными, «учитывая масштаб ТВ-сегмента компании». Там подчеркивают, что абонентская база платного ТВ у «Ростелекома» продолжает расти.