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Рынок мобильных телефонов после выхода iPhone X

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Xiaomi
Xiaomi
Электроника

В ноябре 2017 года телефоны стали самыми популярными товарами в категории «Бытовая электроника» на Avito по всей России. Их доля составила 46,8% — на 1,9 процентного пункта меньше, чем в октябре, и на 3,1 п.п. меньше, чем в ноябре прошлого года. Средняя стоимость практически не изменилась: если месяцем ранее она составляла 12,2 тыс. рублей, то в ноябре — 12,6 тыс. рублей.

Самым востребованным(1) брендом в России остается iPhone: его доля традиционно составляет около половины в общей структуре спроса на телефоны. В ноябре 2017 года, когда новый флагман iPhone X поступил в продажу, доля смартфонов Apple составила 54,1% — на 0,4 п.п. больше, чем в прошлом месяце.

Динамика спроса на iPhone

Среди моделей iPhone в ноябре этого года наибольший объем продаж(2) — 34,4% — пришелся на iPhone 6. При этом популярность модели незначительно снизилась после появления новинок iPhone 8 и iPhone X, вышедших на рынок 29 сентября и 3 ноября соответственно. С сентября по ноябрь объем продаж «шестерки» уменьшился на 0,5 процентных пункта. Продажи iPhone 5 упали на 11,4 п.п, а вот «семерок» в ноябре купили больше на 3,2 п.п. Продажи iPhone 8 с сентября по ноябрь выросли с 0,4% до 2,2%, объем продаж iPhone X в ноябре составил 2,8%.

Динамика продаж iPhone в сентябре-ноябре 2017 года

Доли Samsung и Хiaomi, занявших вторую и третью позиции, существенно меньше — 19,6% и 4,9% соответственно. Стоит отметить, что спрос на смартфоны Xiaomi последовательно растет, в то время как позиции Samsung за последний месяц ослабли. Замыкают пятерку популярных брендов Nokia и Sony, доли которых значительно сократились за год, но практически не изменились в сравнении с прошлым месяцем.

Динамика спроса на популярные марки телефонов на Avito

Самыми дорогими телефонами также стали iPhone: средняя стоимость смартфонов Apple выросла сразу на 11,3%, до 19,9 тыс. рублей. Купить iPhone 5 можно было в среднем(3) за 8,1 тыс. рублей, iPhone 6 — за 16,8 тыс. рублей, iPhone 7 — за 34,3 тыс. рублей, iPhone 8 — за 50,1 тыс. рублей, iPhone X — за 94,5 тыс. рублей.

В тройку самых дорогих брендов вошли также Samsung и Xiaomi: средняя стоимость телефонов этих производителей составила 11,1 и 10,9 тыс. рублей соответственно. Среди бюджетных вариантов лидируют Nokia, HTC, Lenovo и LG, стоимость которых не превышает 6 тыс. руб.

Средняя стоимость телефонов на Avito по всей России, руб.

 

Средняя стоимость в ноябре 2017 года

Динамика за год

Динамика за месяц

iPhone

19890

-4,1%

+11,3%

Samsung

11120

+17,2%

-6,2%

Xiaomi

10890

-14,7%

+4,3%

Meizu

9280

-20,9%

+0,3%

Другие марки

9010

-14,1%

+2,7%

Sony

7090

-21,2%

-19,4%

LG

5260

-5,9%

-35,6%

Lenovo

5100

-25,2%

-3,0%

HTC

4750

-21,0%

-0,4%

Nokia

3780

+16,3%

-0,3%

1. Метрика спроса — количество запросов контактов по объявлениям о продаже телефонов.

2. Количество проданных смартфонов в указанный период

3. Средняя стоимость по моделям смартфонов рассчитана по объявлениям с пометкой «Продано на Avito»

Компании и сервисы: Xiaomi, LG, Samsung, Meizu
Автор: Анна
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