Рынок мобильных телефонов после выхода iPhone X

В ноябре 2017 года телефоны стали самыми популярными товарами в категории «Бытовая электроника» на Avito по всей России. Их доля составила 46,8% — на 1,9 процентного пункта меньше, чем в октябре, и на 3,1 п.п. меньше, чем в ноябре прошлого года. Средняя стоимость практически не изменилась: если месяцем ранее она составляла 12,2 тыс. рублей, то в ноябре — 12,6 тыс. рублей.

Самым востребованным(1) брендом в России остается iPhone: его доля традиционно составляет около половины в общей структуре спроса на телефоны. В ноябре 2017 года, когда новый флагман iPhone X поступил в продажу, доля смартфонов Apple составила 54,1% — на 0,4 п.п. больше, чем в прошлом месяце.

Динамика спроса на iPhone

Среди моделей iPhone в ноябре этого года наибольший объем продаж(2) — 34,4% — пришелся на iPhone 6. При этом популярность модели незначительно снизилась после появления новинок iPhone 8 и iPhone X, вышедших на рынок 29 сентября и 3 ноября соответственно. С сентября по ноябрь объем продаж «шестерки» уменьшился на 0,5 процентных пункта. Продажи iPhone 5 упали на 11,4 п.п, а вот «семерок» в ноябре купили больше на 3,2 п.п. Продажи iPhone 8 с сентября по ноябрь выросли с 0,4% до 2,2%, объем продаж iPhone X в ноябре составил 2,8%.

Динамика продаж iPhone в сентябре-ноябре 2017 года

Доли Samsung и Хiaomi, занявших вторую и третью позиции, существенно меньше — 19,6% и 4,9% соответственно. Стоит отметить, что спрос на смартфоны Xiaomi последовательно растет, в то время как позиции Samsung за последний месяц ослабли. Замыкают пятерку популярных брендов Nokia и Sony, доли которых значительно сократились за год, но практически не изменились в сравнении с прошлым месяцем.

Динамика спроса на популярные марки телефонов на Avito

Самыми дорогими телефонами также стали iPhone: средняя стоимость смартфонов Apple выросла сразу на 11,3%, до 19,9 тыс. рублей. Купить iPhone 5 можно было в среднем(3) за 8,1 тыс. рублей, iPhone 6 — за 16,8 тыс. рублей, iPhone 7 — за 34,3 тыс. рублей, iPhone 8 — за 50,1 тыс. рублей, iPhone X — за 94,5 тыс. рублей.

В тройку самых дорогих брендов вошли также Samsung и Xiaomi: средняя стоимость телефонов этих производителей составила 11,1 и 10,9 тыс. рублей соответственно. Среди бюджетных вариантов лидируют Nokia, HTC, Lenovo и LG, стоимость которых не превышает 6 тыс. руб.

Средняя стоимость телефонов на Avito по всей России, руб.

Средняя стоимость в ноябре 2017 года Динамика за год Динамика за месяц iPhone 19890 -4,1% +11,3% Samsung 11120 +17,2% -6,2% Xiaomi 10890 -14,7% +4,3% Meizu 9280 -20,9% +0,3% Другие марки 9010 -14,1% +2,7% Sony 7090 -21,2% -19,4% LG 5260 -5,9% -35,6% Lenovo 5100 -25,2% -3,0% HTC 4750 -21,0% -0,4% Nokia 3780 +16,3% -0,3%

1. Метрика спроса — количество запросов контактов по объявлениям о продаже телефонов.

2. Количество проданных смартфонов в указанный период