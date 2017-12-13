Рынок мобильных телефонов после выхода iPhone X
В ноябре 2017 года телефоны стали самыми популярными товарами в категории «Бытовая электроника» на Avito по всей России. Их доля составила 46,8% — на 1,9 процентного пункта меньше, чем в октябре, и на 3,1 п.п. меньше, чем в ноябре прошлого года. Средняя стоимость практически не изменилась: если месяцем ранее она составляла 12,2 тыс. рублей, то в ноябре — 12,6 тыс. рублей.
Самым востребованным(1) брендом в России остается iPhone: его доля традиционно составляет около половины в общей структуре спроса на телефоны. В ноябре 2017 года, когда новый флагман iPhone X поступил в продажу, доля смартфонов Apple составила 54,1% — на 0,4 п.п. больше, чем в прошлом месяце.
Динамика спроса на iPhone
Среди моделей iPhone в ноябре этого года наибольший объем продаж(2) — 34,4% — пришелся на iPhone 6. При этом популярность модели незначительно снизилась после появления новинок iPhone 8 и iPhone X, вышедших на рынок 29 сентября и 3 ноября соответственно. С сентября по ноябрь объем продаж «шестерки» уменьшился на 0,5 процентных пункта. Продажи iPhone 5 упали на 11,4 п.п, а вот «семерок» в ноябре купили больше на 3,2 п.п. Продажи iPhone 8 с сентября по ноябрь выросли с 0,4% до 2,2%, объем продаж iPhone X в ноябре составил 2,8%.
Динамика продаж iPhone в сентябре-ноябре 2017 года
Доли Samsung и Хiaomi, занявших вторую и третью позиции, существенно меньше — 19,6% и 4,9% соответственно. Стоит отметить, что спрос на смартфоны Xiaomi последовательно растет, в то время как позиции Samsung за последний месяц ослабли. Замыкают пятерку популярных брендов Nokia и Sony, доли которых значительно сократились за год, но практически не изменились в сравнении с прошлым месяцем.
Динамика спроса на популярные марки телефонов на Avito
Самыми дорогими телефонами также стали iPhone: средняя стоимость смартфонов Apple выросла сразу на 11,3%, до 19,9 тыс. рублей. Купить iPhone 5 можно было в среднем(3) за 8,1 тыс. рублей, iPhone 6 — за 16,8 тыс. рублей, iPhone 7 — за 34,3 тыс. рублей, iPhone 8 — за 50,1 тыс. рублей, iPhone X — за 94,5 тыс. рублей.
В тройку самых дорогих брендов вошли также Samsung и Xiaomi: средняя стоимость телефонов этих производителей составила 11,1 и 10,9 тыс. рублей соответственно. Среди бюджетных вариантов лидируют Nokia, HTC, Lenovo и LG, стоимость которых не превышает 6 тыс. руб.
Средняя стоимость телефонов на Avito по всей России, руб.
|
|
Средняя стоимость в ноябре 2017 года
|
Динамика за год
|
Динамика за месяц
|
iPhone
|
19890
|
-4,1%
|
+11,3%
|
Samsung
|
11120
|
+17,2%
|
-6,2%
|
Xiaomi
|
10890
|
-14,7%
|
+4,3%
|
Meizu
|
9280
|
-20,9%
|
+0,3%
|
Другие марки
|
9010
|
-14,1%
|
+2,7%
|
Sony
|
7090
|
-21,2%
|
-19,4%
|
LG
|
5260
|
-5,9%
|
-35,6%
|
Lenovo
|
5100
|
-25,2%
|
-3,0%
|
HTC
|
4750
|
-21,0%
|
-0,4%
|
Nokia
|
3780
|
+16,3%
|
-0,3%
1. Метрика спроса — количество запросов контактов по объявлениям о продаже телефонов.
2. Количество проданных смартфонов в указанный период
3. Средняя стоимость по моделям смартфонов рассчитана по объявлениям с пометкой «Продано на Avito»