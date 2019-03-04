Рынок онлайн-доставки продуктов питания по итогам 2018 года вырос на 50%

Рынок онлайн-доставки продуктов питания самими ритейлерами и службами доставки по итогам 2018 года вырос на 50%, до 23 млрд руб. Такая опция пока доступна только в восьми регионах страны, а основными городами на рынке остаются Москва и Санкт-Петербург, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Russia Top Online Food Retail.

Лидером в сегменте остается «Утконос» с оборотом 10,2 млрд руб., на втором месте — Ozon, чей оборот в минувшем году вырос более чем в два раза и составил 3 млрд руб. Почти в 6 раз выросла доставка из супермаркетов «Перекресток» (входит в X5 Retail Group): сеть нарастила обороты с 0,2 млрд руб. в 2017 году до 1,3 млрд руб. в 2018-м.

Далее в рейтинге — ритейлер «О'Кей», доставка у которого за год выросла с 1,3 млрд до 1,7 млрд руб., у «Азбуки вкуса» — с 1,2 млрд до 1,5 млрд руб., у французской «Ашан» — с 0,7 млрд до 1,5 млрд руб. У операторов доставки обороты выросли примерно втрое: у iGoods — с 0,4 млрд до 1,2 млрд руб., у Instamart — с 0,3 млрд до 0,8 млрд руб.

«Утконос» — старейший участник рынка, он работает с 2002 года, тогда как «Перекресток» и Ozon запустили продажу продуктов онлайн только в 2017 году. Один из новых игроков в этом сегменте — Golama, запустивший услуги доставки продуктов только в апреле 2018 года, за это время смог добиться оборота в 0,4 млрд руб.

Сейчас над созданием собственной системы доставки работает сеть «Магнит». Доставки до сих пор нет также и у сетей «Пятерочка» и «Дикси».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что основная сложность выхода на рынок связана с IT и логистикой: ритейлерам необходимо настроить учетную систему, чтобы контролировать товары в магазине.

В рейтинг вошли компании с годовым оборотом от 300 млн руб. с учетом НДС и не вошли сети, у которых продовольственные товары занимают минимальную долю в продажах. Службы доставки готовой еды («Яндекс.Еда» и Delivery Club) также не учитывались в рейтинге аналитиков.