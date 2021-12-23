+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Рынок онлайн-торговли продуктами питания вырастет до 1 трлн рублей

AliExpress Россия и Центр экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ) исследовали российский рынок e-grocery. По прогнозам экспертов, объём рынка по итогам 2021 года составит 300 млрд рублей, к 2023 году он может достигнуть 500–600 млрд руб, а при сохранении темпов роста к 2025 году — 1 трлн рублей. Основными каналами продаж останутся традиционная розница, экспресс-доставка, интернет-магазины, маркетплейсы и специализированные магазины (локальная доставка). Уже сейчас маркетплейсы лидируют по ассортименту продуктов питания, хотя в денежном выражении на них приходится лишь 15% рынка.

Рост рынка e-grocery

С 2018 по 2020 год рынок e-grocery рос в среднем на 148,5% в год. Этому способствовала ряд факторов, главный из которых — запрос на доставку товаров повседневного спроса в связи с пандемией. Несмотря на высокие темпы роста, сейчас в России на онлайн-рынок продуктов питания приходится не более 1% от всего объёма рынка продуктов. Эксперты считают, что этот показатель будет расти: «Проникновение онлайн с 1% дойдёт до 10-15% в ближайшие 3-5 лет. Рынок будет сформирован вокруг 2-4 основных игроков с большим отрывом от остальных. Для сервисов будет важно совмещение экспресс-доставки основных высокооборотных SKU и широкого ассортимента на одной платформе», — комментирует Иван Дидус, руководитель направления FMCG & Beauty в AliExpress Россия.

Факторами, которые будут способствовать росту рынка в ближайшие годы, может стать легализация онлайн-торговли алкоголем, развитие онлайн-продаж товаров категорий fresh и ultra fresh и консолидация большей части оборота каждого из сегментов вокруг нескольких крупнейших игроков.

Сегментация рынка

Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания делится на пять сегментов: традиционная розница (36% рынка в денежном выражении), экспресс-доставка (30%), интернет-магазины (18%), маркетплейсы (15%) и специализированные магазины (локальная доставка, 1%). По мнению экспертов, в ближайшие годы новые сегменты не появятся, но будет тренд на укрупнение игроков и рост доли маркетплейсов.

Уже сейчас маркетплейсы являются лидерами рынка по количеству представленных товаров: в среднем ассортимент продуктов питания на маркетплейсах составляет по 162 400 товаров. Несмотря на внушительные показатели SKU, потенциал роста не исчерпан.

На втором месте по ассортименту продуктов питания находятся интернет-магазины со средним ассортиментом в 15 600 товаров. При этом интернет-магазины опережают маркетплейсы по ассортименту товаров категории fresh и ultra fresh. Но маркетплейсы осваивают и этот рынок, запуская экспресс-доставку продуктов питания (раздел «Есть!» у AliExpress Россия, Ozon Express и так далее). Следовательно, в будущем маркетплейсы будут конкурировать с интернет-магазинами и в сегменте скоропортящихся товаров, развивая для этого собственную логистику или интегрируя продавцов с подходящей логистикой. важным преимуществом маркетплейсов будет аудитория и широкий набор инструментов для удержания покупателей.

«Маркетплейсы обладают одной из самых больших аудиторий в онлайн, поэтому для брендов маркетплейсы — это новые медиа, через которые можно достучаться до конечного потребителя. Широкая аудитория покрытия — залог более низкой цены привлечения пользователя, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе сконцентрирует на них весь онлайн-трафик. Тенденция похожа на перетоки покупателей в гипермаркеты в 2012–2015 годах»

Комментирует Иван Дидус.

Сегменты рынка e-grocery

География рынка e-grocery

Сегодня е-grocery растёт в большей степени за счет Москвы и Санкт-Петербурга, но, несмотря на насыщенность рынка, потенциал для роста в этих регионах ещё не исчерпан. Кроме городов-лидеров можно выделить ряд наиболее перспективных регионов для географической экспансии: Свердловская область, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Камчатский край, Иркутская область, Хабаровский край. Основные критерии для определения перспективности регионов для развития e-grocery: доля городского населения, уровень дохода, количество уже присутствующих игроков, уровень запроса потребителей на услуги доставки продуктов.

«В ближайший год все будут активно инвестировать в развитие бесплатной доставки, чтобы привлекать пользователей. Этому способствует поток инвестиций, рост самого рынка и проникновения услуг. Ещё один вызов — найти оптимальное решение по затратам на логистику „последней мили“. С учётом расширения рынка доставка становится всё более востребованной и стремительно увеличивается в объёмах и затратах»

Комментирует Иван Дидус.

Главные тренды рынка e-grocery

Эксперты выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. К краткосрочным относятся стирание границ между сегментами (например, выход интернет-магазинов на маркетплейсы), выход в онлайн дискаунтеров (главный вызов для них — расходы на сборку заказов) и применение голосовых технологий в шопинге.

В среднесрочной перспективе появится тренд смещения фокуса с оборота на прибыльность, сервисы будут адаптироваться к возрастным потребителям, расширять сеть офлайн-пунктов выдачи заказов, доставлять по подписке и автоматизировать сборку. Покупатели постепенно будут смещать фокус лояльности с привычных брендов на те, что предложат лучший сервис.

В ближайшее десятилетие будет усиливаться тренд на устойчивое развитие, осознанное потребление и персонализацию на основе данных о здоровье покупателей.

«Вместе с AliExpress мы провели актуальное исследование e-grocery — одного из самых быстрорастущих, технологичных и перспективных рынков России. Процессы, которые мы наблюдаем сегодня, определят его развитие в ближайшие несколько лет. Поэтому мы уделили пристальное внимание как особенностям трансформации сегментов, так и трендам, которые уже сейчас становятся драйверами сегментов e-grocery в России».

Ольга Филиппова, Заместитель генерального директора ЦЭИМ

Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

21 декабря / Комментарии
Эксперты Price.ru назвали самые популярные в этом году бренды «умных» часов

Эксперты Price.ru назвали самые популярные в этом году бренды «умных» часов

Эксперты онлайн-сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в холдинг S8 Capital) выяснили, что в России на 37% вырос потребительский спрос на «умные» часы. Аналитики пришли к такому выводу, сравнив интернет-запросы покупателей за 10 месяцев 2021 года с аналогичным периодом прошлого года.

далее →

20 декабря / Комментарии
Онлайн-покупки россиян в преддверии Нового года

Онлайн-покупки россиян в преддверии Нового года

Аналитики Lamoda совместно с экспертами ЮKassa (сервис компании ЮMoney, входит в экосистему Сбера) изучили онлайн-покупки россиян в преддверии Нового года и рассказали о самых популярных категориях трат.

далее →

20 декабря / Комментарии
Ежемесячная аудитория AliExpress Россия достигла 35 миллионов человек

Ежемесячная аудитория AliExpress Россия достигла 35 миллионов человек

Ежемесячная активная аудитория маркетплейса AliExpress Россия достигла 35 миллионов уникальных пользователей. Рекорд дневной активной аудитории составил 12,5 млн человек. Порядка 82% аудитории пользуются маркетплейсом с мобильных устройств – в приложении или мобильной версии сайта. Количество активных покупателей за последние 12 месяцев превысило 28.7 млн человек.

далее →

20 декабря / Комментарии
Онлайн-хиты: что покупали россияне в 2021

Онлайн-хиты: что покупали россияне в 2021

Маркетплейс Ozon проанализировал, что чаще всего покупали россияне в уходящем году.

далее →

17 декабря / Комментарии
По данным AliExpress Россия спрос на видеокарты осенью вырос в 8 раз

По данным AliExpress Россия спрос на видеокарты осенью вырос в 8 раз

По данным AliExpress Россия, этой осенью (1 сентября — 30 ноября) спрос на компоненты для игровых ПК вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связали такой рост с устойчивым спросом на игровые устройства, а также стабильным интересом покупателей к майнингу криптовалюты.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!