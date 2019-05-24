Рынок постаматов в России ждёт активный рост

Рынок постаматов в России в ближайшие пять лет может вырасти до 24 тысяч терминалов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Qiwi. Это будет связано с ростом объемов интернет-продаж.

Через автоматизированные пункты выдачи заказов, как полагают эксперты, будет проходить 12% посылок. В 2019 году планируется, что это цифра составит 5%, а к концу года по всей стране будет установлено 10 тысяч постаматов.

«По состоянию на конец 2018 года число постаматов в России составляло 5560, из них 1928 работали под брендом Qiwi, 1605 — PickPoint, 1031 — Ozon, 812 — „Халва“ (принадлежит X5 Retail Group и Совкомбанку)», — отмечается в материале. Крупнейший производитель постаматов в России — отечественная компанияEngy, а также они есть в ассортименте производителя торговых аппаратов Unicum.

Рынок постаматов сейчас находится в стадии развития, как еще 10−15 лет это было с платежными терминалами. За последние три года их число выросло в 2−2,5 раза. Развитие сети пунктов выдачи вероятно также уменьшит спрос на курьерскую доставку. Рост рынка постаматов могут сдерживать экономические факторы — объем онлайна в ритейле в России около 4%, тогда как в развитых странах он составляет не меньше 20%.

Напомним, X5 Retail Group приступила к воплощению планов об установке в сети магазинов «Пятерочка» постаматов для выдачи интернет-заказов. Уже достигнута договоренность с курьерским сервисом «Курьер Сервис Эксперт».