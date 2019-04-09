Рынок смартфонов в 2018: в пятерку самых продаваемых марок впервые вошли «китайцы»
Эксперты Авито проанализировали рынок мобильных телефонов за I квартал 2019 года и выяснили, что они подорожали на 5,5% за год — их средняя цена составила 11 950 рублей. При этом спрос на них увеличился как по всей стране — на 19,2%, так и в 23 крупнейших городах России в диапазоне от 12,5% в Барнауле до 39% в Ижевске.
Мобильный телефон — самое популярное устройство в разделе «Бытовая электроника» на Авито. Среди телефонов бесспорным лидером традиционно остается iPhone от Apple, а второе место занимает Samsung. Однако популярность китайских брендов стремительно растет — так, Huawei за год поднялся на две позиции рейтинга, потеснив Nokia и Sony. Всего по всей России за последний квартал на iPhone пришлось 37,4% всех объявлений о продаже и 53,2% всего спроса, а на топ-3 брендов (iPhone, Samsung, Xiaomi) — 62,5% всех объявлений и 78,6% суммарного спроса.
Топ-10 лидеров спроса, вся Россия, I квартал 2019 года
|
Марка
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика средней цены за год (к 1Q18)
|
Изменение позиции в топ-10 за год
|
iPhone
|
19 800
|
5,8%
|
0
|
Samsung
|
10 440
|
2,4%
|
0
|
Xiaomi
|
10 990
|
2,3%
|
0
|
Huawei
|
13 440
|
45,5%
|
2
|
Nokia
|
3 870
|
4,6%
|
-1
|
Sony
|
6 220
|
-7,9%
|
-1
|
Meizu
|
8 110
|
-8,0%
|
0
|
Lenovo
|
4 050
|
-18,9%
|
0
|
ASUS
|
5 970
|
-53,8%
|
3
|
LG
|
4 250
|
-15,2%
|
-1
|
Остальные
|
5 230
|
-15,6%
|
-
|
Все
|
11 950
|
5,5%
|
-
В топ-10 популярных мобильных телефонов самым дорогим остается iPhone: его средняя цена за последний квартал составила 19 800 рублей. А самым дорогим телефоном на площадке остается Vertu, который стоит в среднем 64 400 рублей.
Где дешевле всего купить телефон?
Среди 23 крупнейших городов доступнее всего мобильные телефоны продаются в Барнауле — в среднем 8 570 рублей, Тольятти — 8 790 рублей и Нижнем Новгороде — 8 920 рублей — только в них ценник не превысил 9 000 рублей. Самые высокие цены на мобильники зафиксированы в Краснодаре — 17 100 рублей, Новосибирске — 15 050 рублей, а Москва стала лишь третьей — 14 220 рублей.
При этом их стоимость за год выросла в 18 городах: сильнее всего — в Воронеже, на 55,5%. В Краснодаре, Казани, Уфе и Тольятти она снизилась. На уровне прошлого года она осталась только в Челябинске.
Средние цены мобильных телефонов на Авито в I квартале 2019 г., их динамика
|
Регион
|
Средняя цена
|
Динамика за год
|
1
|
Барнаул
|
8 570
|
3,0%
|
2
|
Тольятти
|
8 790
|
-0,4%
|
3
|
Нижний Новгород
|
8 920
|
10,8%
|
4
|
Ижевск
|
9 050
|
16,0%
|
5
|
Волгоград
|
9 190
|
8,4%
|
6
|
Омск
|
9 500
|
10,1%
|
7
|
Саратов
|
9 700
|
8,9%
|
8
|
Челябинск
|
9 820
|
0,0%
|
9
|
Ульяновск
|
10 550
|
16,4%
|
10
|
Самара
|
11 050
|
2,9%
|
11
|
Пермь
|
11 100
|
9,8%
|
12
|
Тюмень
|
11 270
|
28,7%
|
13
|
Ростов-на-Дону
|
11 670
|
5,7%
|
14
|
Иркутск
|
11 830
|
4,1%
|
15
|
Казань
|
11 960
|
-4,0%
|
16
|
Воронеж
|
12 690
|
55,5%
|
17
|
Санкт-Петербург
|
13 060
|
19,4%
|
18
|
Уфа
|
13 160
|
-0,6%
|
19
|
Красноярск
|
13 470
|
29,4%
|
20
|
Екатеринбург
|
14 140
|
25,6%
|
21
|
Москва
|
14 220
|
9,9%
|
22
|
Новосибирск
|
15 050
|
27,0%
|
23
|
Краснодар
|
17 100
|
-7,3%
|
Вся Россия
|
11 950
|
5,5%
Спрос на мобильные телефоны вырос во всех рассматриваемых городах. Максимальный рост — в Ижевске (+39%), а минимальный — в Барнауле (+12,5%). Во всероссийском масштабе интерес к покупке телефона на Авито увеличился на 19,2%.