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Рынок смартфонов в 2018: в пятерку самых продаваемых марок впервые вошли «китайцы»

Эксперты Авито проанализировали рынок мобильных телефонов за I квартал 2019 года и выяснили, что они подорожали на 5,5% за год — их средняя цена составила 11 950 рублей. При этом спрос на них увеличился как по всей стране — на 19,2%, так и в 23 крупнейших городах России в диапазоне от 12,5% в Барнауле до 39% в Ижевске.

Мобильный телефон — самое популярное устройство в разделе «Бытовая электроника» на Авито. Среди телефонов бесспорным лидером традиционно остается iPhone от Apple, а второе место занимает Samsung. Однако популярность китайских брендов стремительно растет — так, Huawei за год поднялся на две позиции рейтинга, потеснив Nokia и Sony. Всего по всей России за последний квартал на iPhone пришлось 37,4% всех объявлений о продаже и 53,2% всего спроса, а на топ-3 брендов (iPhone, Samsung, Xiaomi) — 62,5% всех объявлений и 78,6% суммарного спроса.

Топ-10 лидеров спроса, вся Россия, I квартал 2019 года

Марка

Средняя цена, рублей

Динамика средней цены за год (к 1Q18)

Изменение позиции в топ-10 за год

iPhone

19 800

5,8%

0

Samsung

10 440

2,4%

0

Xiaomi

10 990

2,3%

0

Huawei

13 440

45,5%

2

Nokia

3 870

4,6%

-1

Sony

6 220

-7,9%

-1

Meizu

8 110

-8,0%

0

Lenovo

4 050

-18,9%

0

ASUS

5 970

-53,8%

3

LG

4 250

-15,2%

-1

Остальные

5 230

-15,6%

-

Все

11 950

5,5%

-

В топ-10 популярных мобильных телефонов самым дорогим остается iPhone: его средняя цена за последний квартал составила 19 800 рублей. А самым дорогим телефоном на площадке остается Vertu, который стоит в среднем 64 400 рублей.

Где дешевле всего купить телефон?

Среди 23 крупнейших городов доступнее всего мобильные телефоны продаются в Барнауле — в среднем 8 570 рублей, Тольятти — 8 790 рублей и Нижнем Новгороде — 8 920 рублей — только в них ценник не превысил 9 000 рублей. Самые высокие цены на мобильники зафиксированы в Краснодаре — 17 100 рублей, Новосибирске — 15 050 рублей, а Москва стала лишь третьей — 14 220 рублей.

При этом их стоимость за год выросла в 18 городах: сильнее всего — в Воронеже, на 55,5%. В Краснодаре, Казани, Уфе и Тольятти она снизилась. На уровне прошлого года она осталась только в Челябинске.

Средние цены мобильных телефонов на Авито в I квартале 2019 г., их динамика

 

Регион

Средняя цена

Динамика за год

1

Барнаул

8 570

3,0%

2

Тольятти

8 790

-0,4%

3

Нижний Новгород

8 920

10,8%

4

Ижевск

9 050

16,0%

5

Волгоград

9 190

8,4%

6

Омск

9 500

10,1%

7

Саратов

9 700

8,9%

8

Челябинск

9 820

0,0%

9

Ульяновск

10 550

16,4%

10

Самара

11 050

2,9%

11

Пермь

11 100

9,8%

12

Тюмень

11 270

28,7%

13

Ростов-на-Дону

11 670

5,7%

14

Иркутск

11 830

4,1%

15

Казань

11 960

-4,0%

16

Воронеж

12 690

55,5%

17

Санкт-Петербург

13 060

19,4%

18

Уфа

13 160

-0,6%

19

Красноярск

13 470

29,4%

20

Екатеринбург

14 140

25,6%

21

Москва

14 220

9,9%

22

Новосибирск

15 050

27,0%

23

Краснодар

17 100

-7,3%
 

Вся Россия

11 950

5,5%

Спрос на мобильные телефоны вырос во всех рассматриваемых городах. Максимальный рост — в Ижевске (+39%), а минимальный — в Барнауле (+12,5%). Во всероссийском масштабе интерес к покупке телефона на Авито увеличился на 19,2%.

Автор: Анна
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