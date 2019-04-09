Рынок смартфонов в 2018: в пятерку самых продаваемых марок впервые вошли «китайцы»

Эксперты Авито проанализировали рынок мобильных телефонов за I квартал 2019 года и выяснили, что они подорожали на 5,5% за год — их средняя цена составила 11 950 рублей. При этом спрос на них увеличился как по всей стране — на 19,2%, так и в 23 крупнейших городах России в диапазоне от 12,5% в Барнауле до 39% в Ижевске.

Мобильный телефон — самое популярное устройство в разделе «Бытовая электроника» на Авито. Среди телефонов бесспорным лидером традиционно остается iPhone от Apple, а второе место занимает Samsung. Однако популярность китайских брендов стремительно растет — так, Huawei за год поднялся на две позиции рейтинга, потеснив Nokia и Sony. Всего по всей России за последний квартал на iPhone пришлось 37,4% всех объявлений о продаже и 53,2% всего спроса, а на топ-3 брендов (iPhone, Samsung, Xiaomi) — 62,5% всех объявлений и 78,6% суммарного спроса.

Топ-10 лидеров спроса, вся Россия, I квартал 2019 года

Марка Средняя цена, рублей Динамика средней цены за год (к 1Q18) Изменение позиции в топ-10 за год iPhone 19 800 5,8% 0 Samsung 10 440 2,4% 0 Xiaomi 10 990 2,3% 0 Huawei 13 440 45,5% 2 Nokia 3 870 4,6% -1 Sony 6 220 -7,9% -1 Meizu 8 110 -8,0% 0 Lenovo 4 050 -18,9% 0 ASUS 5 970 -53,8% 3 LG 4 250 -15,2% -1 Остальные 5 230 -15,6% - Все 11 950 5,5% -

В топ-10 популярных мобильных телефонов самым дорогим остается iPhone: его средняя цена за последний квартал составила 19 800 рублей. А самым дорогим телефоном на площадке остается Vertu, который стоит в среднем 64 400 рублей.

Где дешевле всего купить телефон?

Среди 23 крупнейших городов доступнее всего мобильные телефоны продаются в Барнауле — в среднем 8 570 рублей, Тольятти — 8 790 рублей и Нижнем Новгороде — 8 920 рублей — только в них ценник не превысил 9 000 рублей. Самые высокие цены на мобильники зафиксированы в Краснодаре — 17 100 рублей, Новосибирске — 15 050 рублей, а Москва стала лишь третьей — 14 220 рублей.

При этом их стоимость за год выросла в 18 городах: сильнее всего — в Воронеже, на 55,5%. В Краснодаре, Казани, Уфе и Тольятти она снизилась. На уровне прошлого года она осталась только в Челябинске.

Средние цены мобильных телефонов на Авито в I квартале 2019 г., их динамика

Регион Средняя цена Динамика за год 1 Барнаул 8 570 3,0% 2 Тольятти 8 790 -0,4% 3 Нижний Новгород 8 920 10,8% 4 Ижевск 9 050 16,0% 5 Волгоград 9 190 8,4% 6 Омск 9 500 10,1% 7 Саратов 9 700 8,9% 8 Челябинск 9 820 0,0% 9 Ульяновск 10 550 16,4% 10 Самара 11 050 2,9% 11 Пермь 11 100 9,8% 12 Тюмень 11 270 28,7% 13 Ростов-на-Дону 11 670 5,7% 14 Иркутск 11 830 4,1% 15 Казань 11 960 -4,0% 16 Воронеж 12 690 55,5% 17 Санкт-Петербург 13 060 19,4% 18 Уфа 13 160 -0,6% 19 Красноярск 13 470 29,4% 20 Екатеринбург 14 140 25,6% 21 Москва 14 220 9,9% 22 Новосибирск 15 050 27,0% 23 Краснодар 17 100 -7,3% Вся Россия 11 950 5,5%

Спрос на мобильные телефоны вырос во всех рассматриваемых городах. Максимальный рост — в Ижевске (+39%), а минимальный — в Барнауле (+12,5%). Во всероссийском масштабе интерес к покупке телефона на Авито увеличился на 19,2%.