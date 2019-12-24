Рынок смартфонов в 2019 на Авито

В 2019 году на сайте Авито купили 2,04 млн телефонов — это на 12% больше, чем в прошлом году. Лидеры продаж остались неизменными: на первом месте iPhone, на который приходится почти половина всех сделок, на втором — Samsung. Третье и четвертое место занимают китайские бренды Xiaomi и Huawei, которые в 2019 году продемонстрировали максимальный рост продаж (почти на 70% и 124% соответственно).

В целом по России средняя цена смартфона на вторичном рынке составила почти 9 300 рублей, что на 5,8% больше, чем в 2018 году.

Самыми продаваемыми мобильными телефонами по итогу года вновь оказались iPhone, средняя стоимость которых составляет чуть менее 14 000 рублей. По сравнению с 2018 годом они подорожали на 3,1%. Второе место по доле продаж за год по-прежнему занимает Samsung со средней ценой около 9 300 рублей (+5,9% за год, самый большой рост цены в топ-10). Смартфоны Xiaomi, которые заняли третью строчку рейтинга, в 2019 году немного подешевели (на 1,3%). В среднем телефоны этого бренда стоят около 8 600 рублей. Больше всего снизилась цена на LG. Эта марка стала доступнее на 15,7%, однако при этом потеряла одну позицию в рейтинге, оказавшись на последнем месте десятки самых продаваемых телефонов страны.

Наибольший рост продаж в 2019 году продемонстрировали два китайских бренда — Xiaomi и Huawei: почти 70% и 124% соответственно. А наоборот, самое большое снижение продаж в топ-10, также показал бренд LG — почти на 30%.

Топ-10 самых продаваемых марок смартфонов на Авито за 2019 год, вся Россия

Самыми доступными на рынке оказались смартфоны под собственным брендом оператора МТС (средняя цена около 1 400 рублей), а также устройства марок Explay и Texet (1 400 и 1 500 рублей соответственно). Однако россияне предпочитают устройства с лучшим функционалом: доля продаж каждого из самых бюджетных брендов не превышает 1% от общего уровня. Самые дорогие смартфоны — как и в прошлом году, Vertu (в среднем 32 800 рублей).

Топ-10 марок смартфонов по доступности, вся Россия

№ Марка Средняя цена, рублей 1 MTS 1 360 2 Explay 1 380 3 teXet 1 430 4 Fly 1 650 5 Siemens 1 850 6 Panasonic 1 940 7 Micromax 1 980 8 Alcatel 2 080 9 Philips 2 160 10 Prestigio 2 210

Первые места по доступности мобильных телефонов среди 23 крупнейших российских городов заняли Барнаул (в среднем 7 500 рублей), Омск (7 800 рублей) и Воронеж (7 900 рублей). Самый высокий ценник в Красноярске — чуть более 12 000 рублей. На втором месте среди городов с самыми высокими ценами находится Москва, где средняя цена смартфона составляет около 10 700 рублей, на третьем — Иркутск (10 500 рублей).

Рейтинг городов по доступности смартфонов, 2019 год к 2018, все марки