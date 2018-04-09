Рынок смартфонов в России за 1 квартал 2018: факты, прогнозы, аналитика

Компания «М.Видео» и «Эльдорадо», подвели итоги российского рыка смартфонов за первый квартал 2018 года. Продажи по сравнению с январём-мартом 2017 года выросли на 23% в деньгах и остались практически на уровне прошлого года в штуках. Доля онлайн-продаж достигла 20%.

По оценке компаний «М.Видео» и «Эльдорадо», рынок смартфонов по итогам 1 квартала 2018 года составил 95 млрд рублей и 6,3 млн штук, что соответственно на 23% и 2% выше, чем годом ранее. За тот же период продажи «М.Видео» выросли на 40% в деньгах и 20% в штуках, что заметно выше рынка. Продажи «Эльдорадо» за январь-март 2018 года прибавили 70% в денежном выражении относительно прошлого года.

Рост средней цены за счёт усиления среднего и высокого ценовых сегментов

Сегмент смартфонов на рынке продолжает развиваться, показывая рост по всем основным параметрам. При этом темпы роста продаж в штучном выражении снизились, что, с одной стороны, является характерной чертой первого квартала, с другой — говорит о том, что из состояния интенсивного роста рынок перешёл к качественному спросу на смартфоны.

Средняя цена на смартфоны в 1 квартале 2018 года составила 15 000 рублей. За аналогичный период прошлого года средняя цена была на уровне 12 500 рублей, то есть рост составил порядка 20%. Но если оценивать среднюю цену в динамике поквартально, то видно, что в 2018 году она даже немного снизилась. Пик пришёлся на 4 квартал 2017 года, когда стартовали продажи iPhone 8 и iPhone X. В 1 квартале 2018 года высокий показатель средней цены поддержал старт продаж Samsung Galaxy S9|S9+.

Рост спроса наблюдается во всех ценовых категориях, кроме самого бюджетного — до 5 000 рублей. Средний ценовой сегмент от 10 до 20 тысяч рублей вырос на треть в штучном выражении относительно 1 квартала 2017 года Сегмент свыше 30 тысяч рублей вырос почти в полтора раза. Этот тренд объясняется тем, что в среднем ценовом сегменте появляется все больше интересных предложений от ведущих китайских производителей, доверие к которым растёт и стимулирует спрос на эти устройства. В более высокий ценовой сегмент теперь попадают не только флагманы от Samsung и Apple, но и топовые модели от Huawei, Nokia, Xiaomi и т.д., которые уверенно конкурируют за покупателя.

«Одним из трендов 1 квартала 2018 года стал рост средней цены и дальнейшее усиление популярных китайских производителей. Активный рост средней цены начался ещё в конце прошлого года вместе со стартом новинок от Apple и был поддержан запуском флагмана от Samsung весной 2018 года. Параллельно, покупатели все чаще отдают предпочтение не бюджетным «китайцам», а более продвинутым моделям в среднем ценовом сегменте, что также влияет на рост средней цены по рынку. Каждый четвёртый смартфон в России в сегменте выше 30 тыс. рублей был куплен в «М.Видео», — отмечает руководитель департамента «Мобильная техника» М.Видео Сергей Сухоруков.

Рост онлайн-продажи

Онлайн-продажи смартфонов на российском рынке в 1 квартале 2018 года достигли 835 тысяч штук, что соответственно на 28% больше, чем годом ранее. Продажи в деньгах выросли практически вдвое и достигли 19,5 млрд рублей. Интернет-продажи в телеком-сегменте продолжают стимулировать развитие рынка — на онлайн приходится порядка 20% рынка в денежном выражении и 14% — в натуральном. Ещё год назад на онлайн приходилось 13% в денежном выражении и 10% в натуральном от общего объёма продаж.

Ведущие китайские бренды продолжают укреплять позиции

Китайские бренды занимают все более уверенные позиции на российском рынке. С одной стороны, это происходит благодаря интенсивному росту отдельных крупных брендов. С другой — это следствие выхода на рынок новых игроков, доля которых пока мала, но в совокупности с другими производителями их выход на рынок даёт необходимый вес. По итогам 1 квартала 2018 года китайские бренды (Huawei, Honor, Meizu, Mi, ZTE, Nokia, Oppo) заняли до 35% в штуках и около 26% в деньгах.

Стоит отметить интенсивный рост брендов Huawei и Honor, которые совокупно заняли второе место по продажам в штуках по итогам квартала. Их суммарная доля достигла примерно 17,5%, что позволило обогнать ближайшего конкурента по штучным продажам — Apple. В абсолютном выражении продажи Huawei и Honor выросли вдвое по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

«За первый квартал в сети „Эльдорадо“ продажи смартфонов выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впервые лидером продаж в натуральном выражении стал бренд Honor, кстати, 14% смартфонов этого бренда на российском рынке продаются именно у нас. Самыми популярными смартфонами в январе-марте являются iPhone SE 32 Гб, Xiaomi Redmi Note 5A 16 Гб, Honor 6A 16 Гб, Samsung Galaxy J1 2016 8 Гб и Honor 9 Lite 32 Гб. Максимальный рост продемонстрировал средний ценовой сегмент — от 10 до 20 тысяч рублей. Каждый третий купленный смартфон приходится на этот диапазон и произведён китайскими вендорами. Больше половины проданных устройств обладают дисплеем c диагональю более 5 дюймов, что в штучном выражении больше на 28,5%, чем годом ранее», ‒ отмечает директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов.

Ещё один игрок, который успешно развивается — Nokia. Обновлённый бренд вышел на российский рынок летом 2017 года. С того момента компания ежеквартально увеличивает долю в рыночных продажах в среднем на 1 п.п., на конец марта Nokia занимала порядка 3% на российском рынке. Этому способствует гармоничная линейка устройств, которая в 2018 году пополнится новыми моделями — Nokia 1, Nokia 9 (представлены на MWC), разумное ценовое предложение, активный маркетинг и, конечно, сила самого бренда Nokia.

Смартфоны с 4G имеют подавляющее большинство на рынке

4G-смартфоны стремительно вытесняют предыдущие поколения. По итогам 1 квартала 2018 года доля 4G в штучных продажах смартфонов находится на уровне 87%. В продажах «М.Видео» и «Эльдорадо» этот показатель ещё выше — на уровне 96-98%. Таким образом, смартфонов без поддержки LTE уже фактически не осталось.