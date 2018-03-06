Рынок умных часов в России вырос в 2,5 раза в 2017 году

«М.Видео» оценивает рынок носимых устройств — умных часов и браслетов — в 7,24 млрд рублей по итогам 2017 года. По сравнению с 2016 годом продажи умных носимых устройств вросли практически вдвое.

Умные часы

По оценке «М.Видео», рынок умных часов в 2017 году вырос в денежном выражении на 81% и в 2,5 раза в штучном до соответственно 6 млрд рублей и 274 тысяч штук. Средняя цена сократилась примерно на 10% до 22 000 рублей за счёт снижения цен на старую линейку Apple и расширения присутствия недорогих В-брендов.

Лидеры рынка демонстрировали весьма заметный рост. Спрос на часы от Apple в абсолютном выражении вырос в два раза в штуках, что позволило бренду сохранить свою долю на рынке. Samsung нарастил свою доля, в абсолютном выражении часы этого производителя продавались в 2,2 раза чаще, чем в 2016 году.

Таким образом, около 80% рынка занимают Samsung и Apple. Остальную часть делят между собой множество B-брендов, имена которых пока мало известны российским покупателям. Наиболее успешны из них Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown — все они продемонстрировали более чем двукратный рост. В основном эти бренды играют в ценовом сегменте до 10 000 рублей.

«Несмотря на скептический настрой аналитиков, интерес к сегменту носимой электроники в России только возрастает, и рынок сохраняет перспективы для дальнейшего роста. В „М.Видео“ спрос на смарт-часы вырос в 2,5 раза. Мы связываем положительную динамику с ежегодным ростом аудитории лояльных пользователей и любителей экспериментировать с электроникой. Функционал часов и возможности их использования в паре со смартфоном расширяются. Для полноты оптимистичной картины не хватает только новинок, которые, мы уверены, производители покажут уже в ближайшее время», — отметил директор m_mobile, телеком проекта «М.Видео» Андрей Губанов.

Смарт-браслеты

Смарт-браслеты сохраняют высокую позитивную динамику. По итогам 2017 года рынок браслетов вырос в 2,5 раза в деньгах и 3,5 раза в штуках и достиг 1,24 млрд рублей и 474 тысяч штук. Средняя цена снизилась по сравнению с 2016 годом на четверть до 2 600 рублей.

Соотношение сил производителей в этом сегменте совсем иная: здесь ведущую роль играют В-бренды. Основной игрок — Xiaomi, на него приходится более половины купленных браслетов. Активно развивающаяся ниша — часы-браслеты для детей, такие как Кнопка жизни, Elari, Smart Baby Watch. По оценкам «М.Видео», такие устройства могут занимать более 20% рынка смарт-браслетов в штуках. Для сравнения, спрос на такие социально-полезные устройства в 2016 году был заметно ниже, суммарная доля игроков находилась на уровне 5-6%.