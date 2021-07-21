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Рынок устройств для «умного дома» может достичь 6 млрд рублей к 2023 году

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила российский рынок устройств «умного дома» - в первом полугодии 2021 он достиг порядка 1,5 млрд рублей, продажи М.Видео-Эльдорадо выросли за тот же период продажи выросли в 7 раз в штуках и примерно в 5 раз в денежном выражении.

Рынок гаджетов для организации «умного дома» в России к 2023 году может достичь 5-6 млрд рублей, что сопоставимо с годовым объёмом продаж таких товаров массового спроса как блендеры или фены.

К устройствам для организации «умного дома» можно отнести управляемые розетки, светильники, датчики движения, устройства для управления шторами, кондиционерами и ТВ, камеры видеонаблюдения. Спрос на эти устройства в России удваивается каждые два-три года, в первом полугодии 2021 года этот рынок вырос на 30% до порядка 1,5 млрд рублей. В М.Видео-Эльдорадо продажи выросли в семь раз в штуках и около пяти раз в денежном выражении, чему способствует широкий ассортимент и возможность протестировать решения в рамках порядка 140 демонстрационных зон в магазинах по всей России.

«Устройства, которые ещё вчера считались нишевыми, приобретают широкую популярность – общий объем рынка «умной техники» приближается к покупкам товаров массового спроса, которые есть практически в каждом доме, таких как блендеры или фены, а минимальный «порог» покупки снижается за счёт новых производителей и моделей. Ассортимент устройств для управления светом, безопасностью, розетками и пр. в М.Видео и Эльдорадо за последний год вырос пятикратно – сейчас это несколько тысяч моделей. В целом, спрос на гаджеты для «умного дома» драйвят три ключевых фактора – развитие ассортимента и появление новых моделей, растущая популярность колонок с голосовым управлением, которые позволяют соединить все в удобную систему, и общий тренд на благоустройство быта на фоне необходимости работы и учёбы из дома».

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Сухоруков

Самыми популярными по продажам в 2021 году в М.Видео и Эльдорадо стали товары из экосистемы «умный свет», IP-камеры, а также «умные розетки» и «умные пульты».

Автор: Анна
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